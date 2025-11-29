Yıl sonu adım adım gelirken kendinde değiştirmen gereken 11 şey

1. Yeterince "evet" demedin mi?



Dönüp kendine baktığında istemediğin şeylere bile "evet" deme alışkanlığın varsa bu yıl bunlara son verme vakti. Hayatta her zaman ilk önceliğin kendin olsun. İsteklerini ve sınırlarını aşacak şeylere kararlılıkla "hayır" demeyi öğren. "Hayır" demek asla kötü bir şey değil, aksine kendi korumanın en güzel yolu.

2. Erteleme huyundan vazgeç.



Hayat bir şeyleri ertelemek için gerçekten çok kısa. Hayatta 1 dakika sonra bile ne olacağını asla bilemiyoruz. Bu yüzden de ertelemek yerine küçük adımlar atarak istediğin şeylerin ucundan tutmaya başla. Bir kitaba mı başlamak istiyorsun? Bugün sadece 5 sayfa oku. Bir bakmışsın bu günde 100 sayfaya dönüşmüş.

3. Sen, sen olduğun için özelsin.



Sosyal medyaya baktığında herkesin hayatı mükemmel görünüyor olabilir. Fakat ne kadarı gerçek bilebilir misin? Sen sadece dışarıdan görüyorsun. O yüzden başkalarıyla kendini asla kıyaslama. Başkalarıyla kendini kıyaslamak sadece motivasyonunu ve enerjini çalar. Her daim kendine odaklan.

4. Eski defterleri çöpe atıyorsun!



Geçmişte yaşadıklarını yeni yıla taşımak sadece sana eziyet olur. Evet belki çok ağır kırgınlıklar yaşanmış olabilir, unutmak da kolay olmaz. Fakat seni tüketen şeyleri ne kadar çabuk bırakırsan kendini tekrar bulabilirsin. Yıl bitmesine az zaman kalmışken kendi içinde her şeyi hallet ve yeni yılda tertemiz bir sayfa aç.

5. Sevmediğin hiçbir şeye zaman harcama!



Aklına ne gelirse gelsin, hayatında sevmediğin ve enerjini sömüren her şeyi anında bırak. Bu bir insan, bir eşya ya da bir ortam olabilir. Bunu yapmak belki cesaret ister ama senin içinde bu cesaretin yüz katı var. Unutma ki, bir şeyi bırakabilmek, sahip olduklarına daha sıkı sarılmanı sağlar.

6. Kendine daha çok zaman ayır.



Düşün bakalım, bu hayatta en çok nelerden keyif alıyorsun? Peki, bu keyif aldığın şeylere ne kadar vakit ayırabiliyorsun? Eğer bu sorunun cevabı seni üzüyorsa bu yıl bunu değiştirmeye odaklan. Kendine ayırdığın zaman hem ruhunu hem de bedenini dinlendirir.

7. Sosyal medyaya daha az vakit ayır.



Telefonda saatlerce reels kaydırmanın ne kadar keyifli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bunu sadece eğlence için değil, daha bilinçli bir şekilde de yapabilirsin. Öncellikle takip ettiklerinden başla, sana iyi gelmeyen her şeyi sil. Zihnini gereksiz gürültülerden arındır ve gerçek dünyayla iletişimini çok koparma.

8. Daha çok oku!



Gerçekten de ne okuduğunun önemi yok. Bir makale, kitap, şiir... Ne okursan oku hepsi aslında sana ilham veriyor. Okudukça perspektifinin genişlediğini ve bilgi birikiminin çoğaldığını fark edeceksin. Kendini geliştirmek demek illaki büyük şeyler yapmak değildir, küçük bilgiler ilerideki büyük bilgi birikimlerinin sadece başlangıcıdır.

9. Duygularını dilediğin gibi yaşa.



Duygularını göstermekten asla çekinmemelisin. Hayatta ne hissediyorsan onu yaşa. Mesela, üzgünsen bu duyguyu sonuna kadar yaşa ki seni içten içe tüketmesin. Duygularını bastırmak seni güçlü yapmaz, aksine sadece yorar. Duygularını yaşamak günün sonunda huzurla uyumanı sağlar.

10. Her zaman başarılarını kutla!



Başarı deyince aklında kocaman şeyler canlanmasın. Az önce de bahsettiğimiz gibi 5 sayfa kitap okumak da bir başarıdır. Kendine "aferin" demek motivasyonunu inanılmaz yükseltir ve çok daha fazlasını başarmanı sağlar.

11. Kendine karşı nazik ol.



Neden başkalarında olsa şefkatle yaklaşacağın şeylere, kendin yapınca bu kadar kızıyorsun? Bu soruyu uzun uzun düşün. Hatalar da en az başarılar kadar kendimiz olmamızı sağlar. O yüzden bu yıl ne yaşarsan yaşa, kendine karşı hep daha yumuşak davran. Asıl değişim, kendini sevmektir.