Yılan sokmasına karşı nasıl müdahale edilir? Hayat kurtaran en önemli şey...

Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da, sakin kalmak ve yılan ısırığından sonra hareketsiz kalmak vücudunuzdaki zehrin yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Zehirli bir yılan tarafından ısırıldıysanız, hareket etmemek hayatınızı kurtarabilir.

Yılanın soktuğu bölgeye kesinlikle müdahale edilmemelidir. Kesme, emme ve tükürme yapılmamalı, hızlı bir şekilde hastaneye ulaşması ya da 112'nin oraya gelmesi sağlanır.

Yılanın zehirli olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir yılan ısırığını acil bir durum olarak tedavi etmelisiniz.

Yılanlar genellikle insanlara aktif olarak saldırmak yerine savunma amaçlı ısırırlar. Bununla birlikte bir yılan tarafından ısırıldıysanız, bu ipuçlarını aklınızda bulundurmanız hayatınızı kurtarabilir.

Yılanın sizi ısırdıktan sonra uzaklaştığından eminseniz ve ısırılma tehlikesi yaşamıyorsanız, yardım almak için yürümek yerine bulunduğunuz yerde kalın. Başkalarıyla birlikteyseniz, sizi hiç hareket ettirmemeli, ancak bulunduğunuz yerde ilk yardımı uygulamaya başlamalıdır.

Sakinleşmek için uzun, derin nefesler alın. Olasılıkların sizin lehinize olduğunu unutmayın: İnsanların bir yılan tarafından ısırıldıktan sonra ölmeleri nadirdir, özellikle de ilk yardım adımlarını takip ederlerse.

ISIRIĞI EMMEYİN, YIKAMAYIN, TURNİKE YAPMAYIN

Yılan ısırıklarını tedavi etmek için yapılan bilinçsiz davranışlar yarardan çok zarar verebilir. Yılan ısırık bölgesini yıkamak, hastane personelinin sizi ısıran yılan türünü belirlemek için kullanabileceği zehiri temizleyebilir. Ayrıca ısırık bölgesinin etrafındaki kıyafetleri de tutmalısınız, çünkü ek hareket zehrin kan dolaşımına daha kolay girmesine neden olabilir.

Isırık bölgesini emmeyin veya kesmeyin. Uzva turnike uygulamayın bu tehlikeli olabilir.

AKLINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

Turnike kullanmayın veya buz uygulamayın.

Yarayı kesmeyin veya zehri çıkarmaya çalışmayın.

Vücudunuzun zehir emilimini hızlandırabilecek kafein veya alkol içmeyin.

Yılanı yakalamaya çalışmayın. Tanımlayabilmeniz için rengini ve şeklini hatırlamaya çalışın, bu da tedavinize yardımcı olacaktır. Yanınızda bir akıllı telefonunuz varsa ve yardım almanızı geciktirmiyorsa, yılanın güvenli bir mesafeden fotoğrafını çekin.



