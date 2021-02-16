HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yılan sokmasına karşı nasıl müdahale edilir? Hayat kurtaran en önemli şey...

Yılan sokmasına karşı nasıl müdahale edilir? Hayat kurtaran en önemli şey...

16.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster yılanlardan korkuyor olun, ister "onları rahatsız etmezsem beni rahatsız etmezler" tavrını uygulayın mutlaka yılan sokmalarına karşı ilk yardımı bilmek önemlidir. Zehirli bir yılan tarafından ısırıldıysanız, hareket etmemek hayatınızı kurtarabilir. Peki yılan sokmalarına karşı başka neler yapılabilir?

Yılanlar genellikle insanlara aktif olarak saldırmak yerine savunma amaçlı ısırırlar. Bununla birlikte bir yılan tarafından ısırıldıysanız, bu ipuçlarını aklınızda bulundurmanız hayatınızı kurtarabilir.

YILAN SOKMASINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

Yılanın zehirli olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir yılan ısırığını acil bir durum olarak tedavi etmelisiniz.

Yılanın soktuğu bölge hareket ettirilmez, soğuk uygulama yapılır. Yılan sokmalarında yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, havale, kusma, bulantı görülebilir. Kişi sırt üst yatılır, yılanın soktuğu bölge üzeri sarılarak soğuk uygulama yapılır. Kol ya da elden sokulduysa, havaya kaldırılmamalıdır.

Yılanın soktuğu bölgeye kesinlikle müdahale edilmemelidir. Kesme, emme ve tükürme yapılmamalı, hızlı bir şekilde hastaneye ulaşması ya da 112'nin oraya gelmesi sağlanır.

PANİK YAPMAYIN VE HAREKET ETMEYİN

Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da, sakin kalmak ve yılan ısırığından sonra hareketsiz kalmak vücudunuzdaki zehrin yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Zehirli bir yılan tarafından ısırıldıysanız, hareket etmemek hayatınızı kurtarabilir.

Yılanın sizi ısırdıktan sonra uzaklaştığından eminseniz ve ısırılma tehlikesi yaşamıyorsanız, yardım almak için yürümek yerine bulunduğunuz yerde kalın. Başkalarıyla birlikteyseniz, sizi hiç hareket ettirmemeli, ancak bulunduğunuz yerde ilk yardımı uygulamaya başlamalıdır.

Sakinleşmek için uzun, derin nefesler alın. Olasılıkların sizin lehinize olduğunu unutmayın: İnsanların bir yılan tarafından ısırıldıktan sonra ölmeleri nadirdir, özellikle de ilk yardım adımlarını takip ederlerse.

Screenshot_19

ISIRIĞI EMMEYİN, YIKAMAYIN, TURNİKE YAPMAYIN

Yılan ısırıklarını tedavi etmek için yapılan bilinçsiz davranışlar yarardan çok zarar verebilir. Yılan ısırık bölgesini yıkamak, hastane personelinin sizi ısıran yılan türünü belirlemek için kullanabileceği zehiri temizleyebilir. Ayrıca ısırık bölgesinin etrafındaki kıyafetleri de tutmalısınız, çünkü ek hareket zehrin kan dolaşımına daha kolay girmesine neden olabilir.

Isırık bölgesini emmeyin veya kesmeyin. Uzva turnike uygulamayın bu tehlikeli olabilir.

AKLINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

Turnike kullanmayın veya buz uygulamayın.
Yarayı kesmeyin veya zehri çıkarmaya çalışmayın.
Vücudunuzun zehir emilimini hızlandırabilecek kafein veya alkol içmeyin.
Yılanı yakalamaya çalışmayın. Tanımlayabilmeniz için rengini ve şeklini hatırlamaya çalışın, bu da tedavinize yardımcı olacaktır. Yanınızda bir akıllı telefonunuz varsa ve yardım almanızı geciktirmiyorsa, yılanın güvenli bir mesafeden fotoğrafını çekin.

Akrep sokması deyip geçmeyin! 5 dakika içinde öldürüyorAkrep sokması deyip geçmeyin! 5 dakika içinde öldürüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Covid-19 geçirenler dikkat! Kalbinizi riske atmamak için...Covid-19 geçirenler dikkat! Kalbinizi riske atmamak için...
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Bu öneriler uykusuzluk problemini ortadan kaldıracak!

Sağlam bağışıklık için iyi bir gece uykusu şart!

Testosteron düşüklüğü belirtileri neler? Tedavi edilmezse ciddi sorunlarla karşılaşılabilir

Erkekler dikkat! Bu değeriniz düşükse tehdit altındasınız

Evcil hayvan sahipleri dikkat! Mutasyona uğrayan virüs öldürüyor

Evde hayvan besleyenler dikkat! Mutasyona uğrayan virüs...

Covid-19 sonrası spora başlamadan önce bu önerilere dikkat!

Covid-19 geçirenler dikkat! Kalbinizi riske atmamak için...

Pandemide artış gösterdi! Diş sıkma tedavisi masseter botoks ile gerçekleşiyor

Pandemide artış gösterdi! Diş sıkma tedavisi mümkün mü?

Hipnozla cilt rahatsızlıkları tedavi edilebilir mi? Kişi trans haline girerek...

Olmazsa olmaz! Sorunun çözümü için gönüllü olmak gerekirken...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.