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Yılanı telef eden itfaiye erine inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 19:45 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa: - "İtfaiye personelinin müdahale şekli doğru olmadığı için inceleme başlatıldı"

Antalya'da bir itfaiye görevlisi hakkında yakaladığı yılanı demir çubukla telef ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Kepez ilçesinde yılanın bir eve girdiği ihbar üzerine adrese giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli personel, hayvanı yakaladıktan sonra demir çubukla başına birçok kez vurarak telef etti.

O anlara ait çekilen görüntü sosyal medyada yayılınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, bu tür vakalarda özel aparatla yılan yakalandıktan sonra ya hayvanat bahçesine teslim edilmesi, buraya kabul edilmemesi halinde doğaya salınması gerektiğini belirtti.

İtfaiye personelinin müdahale şeklinin doğru olmadığını vurgulayan Kısa, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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