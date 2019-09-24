Yılanı telef eden itfaiye erine inceleme

Antalya'da bir itfaiye görevlisi hakkında yakaladığı yılanı demir çubukla telef ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Kepez ilçesinde yılanın bir eve girdiği ihbar üzerine adrese giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli personel, hayvanı yakaladıktan sonra demir çubukla başına birçok kez vurarak telef etti.

O anlara ait çekilen görüntü sosyal medyada yayılınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, bu tür vakalarda özel aparatla yılan yakalandıktan sonra ya hayvanat bahçesine teslim edilmesi, buraya kabul edilmemesi halinde doğaya salınması gerektiğini belirtti.

İtfaiye personelinin müdahale şeklinin doğru olmadığını vurgulayan Kısa, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

