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Yılanlar da Çabuklar da aralarında! Elebaşlarıyla birlikte teker teker yakalandılar: 6 çete daha çökertildi

12.03.2024 08:45
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6 ilde eş zamanlı olarak Mahzen-9 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 6 organize suç örgütü çökertildi, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Yılanlar da Çabuklar da aralarında! Elebaşlarıyla birlikte teker teker yakalandılar: 6 çete daha çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Mahzen-9 operasyonunda birçok suça karışan ve aralarında elebaşlarının da olduğu 54 kişi yakalandı.

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6 İLDEKİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan il emniyet müdürlüklerince organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını kaydetti.

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YILANLAR, ÇABUKLAR... ELEBAŞLARI YAKALANDI

İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (yurtdışı firar) ve Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, elebaşlarının da aralarında olduğu 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kasten yaralama", "ölümle tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "tefecilik", "çek ve senet tahsilatı", "şantaj", "fuhşa teşvik" ve "çek ve senet tahsilatı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, uyuşturucu imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakde el konuldu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çete operasyon
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