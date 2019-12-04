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‘Yılanların’ başını Edirne jandarması ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

Edirne’de, 4 baba-oğuldan oluşan toplam 8 kişilik grubun, Türkiye’nin çeşitli illerinde sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün alıp, üreticilere ödeme yapmadığı iddia edildi.

Edirne’de, 4 baba-oğuldan oluşan toplam 8 kişilik grubun, Türkiye’nin çeşitli illerinde sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün alıp, üreticilere ödeme yapmadığı iddia edildi. Kendilerine ‘yılanlar’ adını veren, yağma ve tefecilik yöntemleri ile, yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde eden şebeke, jandarma ekipleri tarafından çökertildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde yaşayan bir grubun Türkiye’nin çeşitli illerinden sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün olduğu ve kendilerine ödeme yapmadığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Önce güvenlerini kazanıyorlar, sonra dolandırıyorlar
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu grubun Türkiye’nin çeşitli illerinden sebze ve meyve üreticilerinin güvenlerini kazandıktan sonra yüksek miktarda sebze ve meyve alıp daha sonrasında paralarını vermeyerek, yaklaşık 3 Milyon TL dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Kendilerine ‘yılanlar’ diyorlar
Söz konusu dolandırıcılık olaylarına karışan grubun, piyasada kendilerine ‘yılanlar’ dedikleri ve elde ettikleri haksız kazanç ile bölgede tefecilik yaptıkları, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleri ile alacaklarını tahsil ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Edirne ve Muğla illerinde 12 adrese eş zamanlı şafak operasyonu
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmalarında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne ve Muğla illerinde 8 şüpheliye yönelik 12 adreste eş zamanlı olarak 03 Aralık 2019 tarihinde, saat 06.00 itibarıyla şafak operasyonları düzenlendi.

‘Yılanın başını’ jandarma ezdi: 8 gözaltı
Yapılan operasyon neticesinde, söz konusu adreslerde; 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 10 adet boş senet, 15 adet 9 mm tabancaya ait fişek, 3 milyon TL değerinde 5 adet çek, 6 adet alacak verecek çizelgesi, 45 bin TL civarı para ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, 1 şahıs ise Muğla ilinde olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. 8 şüpheli şahıs, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi, soruşturma sürüyor.

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