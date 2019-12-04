‘Yılanların’ başını Edirne jandarması ezdi

Edirne’de, 4 baba-oğuldan oluşan toplam 8 kişilik grubun, Türkiye’nin çeşitli illerinde sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün alıp, üreticilere ödeme yapmadığı iddia edildi. Kendilerine ‘yılanlar’ adını veren, yağma ve tefecilik yöntemleri ile, yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde eden şebeke, jandarma ekipleri tarafından çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde yaşayan bir grubun Türkiye’nin çeşitli illerinden sebze ve meyve üreticilerinden yüksek miktarda ürün olduğu ve kendilerine ödeme yapmadığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Önce güvenlerini kazanıyorlar, sonra dolandırıyorlar

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu grubun Türkiye’nin çeşitli illerinden sebze ve meyve üreticilerinin güvenlerini kazandıktan sonra yüksek miktarda sebze ve meyve alıp daha sonrasında paralarını vermeyerek, yaklaşık 3 Milyon TL dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Kendilerine ‘yılanlar’ diyorlar

Söz konusu dolandırıcılık olaylarına karışan grubun, piyasada kendilerine ‘yılanlar’ dedikleri ve elde ettikleri haksız kazanç ile bölgede tefecilik yaptıkları, cebir, şiddet ve tehdit yöntemleri ile alacaklarını tahsil ettikleri bilgisine ulaşıldı.