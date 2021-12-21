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Yılbaşı akşamı gözler benden başka kimseyi görmesin diyenlere çok şık kırmızı elbise önerileri

20.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı zamanı geliyor ve herkes bu özel akşam için planlar yapmaya başladı bile! Yılbaşı yaklaşırken bu özel gecede ne giyeceğinizi de planlamak isteyebilirsiniz. Peki; yıla veda ederken ve yeni yılı selamlarken tarzınızı yansıtabileceğiniz, etkileyici bir kırmızı elbise giymeye ne dersiniz? Tüm bakışları üzerinize çekecek en şık kırmızı elbise modellerini sizler için listeledik.

Yılbaşı akşamı gözler benden başka kimseyi görmesin diyenlere çok şık kırmızı elbise önerileri

Yılbaşı gecesinde katıldığınız davetlerde tüm gözlerin üzerinizde olmasını istiyorsanız kombininizi şimdiden planlamalısınız! Yılbaşı konseptine en uygun kıyafetler ise tabii ki kırmızı elbiseler. Taşlı, payetli ya da simli kırmızı elbiselerle yeni yıla girerken siz de ışıl ışıl parlayabilirsiniz. Listelediğimiz farklı modellerdeki kırmızı elbiselere göz atarak aralarından zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

1. Taş detaylarıyla gecenin yıldızı olabilirsiniz: My Evening Dress Kırmızı Elbise

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Boyun askısı ve belindeki lastikli bant detayıyla oldukça hoş bir görünüme sahip bu elbise, adeta yılbaşı için tasarlanmış! Taş detayları ile süslenen bu kırmızı elbise, gecenin ışıltısını üzerinizde hissetmenize yardımcı olur. Elbisenin tül detaylı etekleri, hareketli ve şık bir stil yaratır. Göğüs dekoltesini şık bir dokunuşla tamamlamak için elbisenizi zevkinize göre farklı kolyelerle kombinleyebilirsiniz. Bu hoş yılbaşı elbisesine uygun bir ayakkabı giyerek tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz!

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2. Fırfır detaylarıyla daha etkileyici görüneceksiniz: Kırmızı Venüs Max Drapeli Elbise

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Fırfır detaylı bu elbiseyi giydiğinizde gecenin yıldızı olabilirsiniz. Uzun kollu bu kırmızı elbiseyle soğuk kış gecelerinde üşümeden yılbaşı eğlencelerine katılmak mümkün. Elbisenin bel kısmındaki bant detayı sizi daha ince gösterir ve elbisenin alt kısmına yumuşak bir geçiş yapılmasını sağlar. Elbisenin alt kısmı ise fırfır detayları sayesinde özellikle dans ederken size harika bir görünüm sunar. Midi boydaki bu elbise birçok zevke hitap eder. V yaka şeklinde tasarlanan elbiseyi altın ya da gümüş kolyeler ile tamamlayabilirsiniz.

Buraya tıklayıp yılbaşında giyebileceğiniz elbiseyi satın alabilirsiniz.

3. Yılbaşına yaraşır bir model: Payetli Latin Elbise

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Yılbaşı için giyebileceğiniz kıyafetlerden biri de bu tarz püsküllü bir elbise olabilir. Gösterişli ve farklı bir elbise arıyorsanız Latin elbise tarzındaki bu ürün, gayet hoş bir tercih. Latin dansları kadar canlı ve kıvrak olan bu elbiseyle yılbaşı akşamında tüm bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz. Payet detayları sayesinde yılbaşı akşamında ışıl ışıl bir elbise giyip parlayabilirsiniz. Ayrıca 1920'lerin modasını yansıtan bu kırmızı elbiseyle nostaljik bir hava da yakalayabilirsiniz. Saçlarınızı topuz yapıp gözlerinize eyeliner da çektiğinizde eski dönemleri kombininizle yansıtabilirsiniz.

Buradan Latin esintileri sunan elbiseyi satın alabilirsiniz.

4. Yeni yıla girerken retro bir elbise giyin: Babeyond 1920ler Flapper Püsküllü Elbise

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V yaka şeklinde tasarlanan bu elbise, boynunuzu daha uzun gösterir ve daha etkileyici bir görünüm yakalamanıza imkan tanır. 1920'lerdeki flapper tarzından izler taşıyan bu elbiseyle yılbaşı gecesi bu stili yeniden yaşatabilirsiniz. Etek kısmında yer alan püsküller sayesinde dans ederken hareketleriniz daha etkileyici gözükür. Ayrıca payetlerle oluşturulan desenler daha çarpıcı bir etki yaratır. Flapper tarzı bir saç yaparak 1920'lerde caz kulüplerinden çıkmış gibi bir görünümle yılbaşı partisine gidebilirsiniz. Kırmızı rujunuz ve minik bir çantayla elbisenizi tamamlayabilirsiniz.

Siyah ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz bu elbiseyi satın almak için tıklayın.

5. Sade ve zarif bir yılbaşı kombini için: TRENDYOLMILLA Boyundan Bağlamalı Elbise

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Yılbaşı akşamı yaptığınız planın bulunduğu mekana göre uzun kollu ya da kısa kollu elbiseler arasından seçim yapabilirsiniz. Truvakar kollu ve kırmızı renkteki bu elbisenin kolundaki bant detayları bileklerinizi daha hoş gösterir. Ayrıca boyundan bağlamalı bu elbise, asil sırt dekoltesiyle beğeni kazanır. Yılbaşı akşamı katılacağınız davetlerde giymek için sade ve şık bir kıyafet arıyorsanız bu elbiseye göz atabilirsiniz.

Tek tıkla bu mini boy ve dik yaka elbiseyi satın alabilir, ince topuklu ayakkabılarla tamamlayarak çok şık bir stil yaratabilirsiniz.

6. Yarasa kol ile daha etkileyici bir görünüm yakalayın: Trend Alaçatı Kruvaze Elbise

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Daha koyu ve mat tonlarda bir kırmızı rengi tercih ediyorsanız bu elbise size göre olabilir. Yarasa kollu bu elbise, üzerinize mükemmel bir şekilde oturur ve sizi daha etkileyici gösterir. Bel kısmında bulunan kuşak detayı da elbiseye ayrı bir hava katar. V yaka tipinde tasarlanan bu elbise ile zincir detaylı kolyeler kullanabilirsiniz. Saçlarınızı salıp şekillendirerek elbiseyle harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Midi boyda olan bu kırmızı elbiseyi yılbaşı akşamında giyip tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

Buradan yarasa kollu kırmızı elbiseye göz atıp tek tıkla satın alabilirsiniz.

7. Mini elbiselerle iddialı olmak isteyenler için: Lovebox Esnek Mikro Kumaş V Yaka Mini Elbise

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Katıldığınız yılbaşı partisinin yıldızı olmak için daha iddialı elbiseler giymek isteyebilirsiniz. V yakalı bu elbisenin göğüs detayları elbisenin kesimini ortaya çıkarır. Aynı zamanda kol ve omuz tasarımları da elbisenin etkileyici bir dokunuşla tamamlanmasını sağlar. Kolları yukarı çektiğinizde bol bir kol görünüm yakalayıp elbiseyi kişiselleştirebilirsiniz. Dilerseniz gümüş kolyelerle ya da bilekliklerle bu elbiseyi tamamlayabilirsiniz. Kırmızı oje ve kırmızı rujla küçük dokunuşlar yapıp geceye hazır hale gelebilirsiniz.

Buraya tıklayıp farklı aksesuarlarla kombinleyebileceğiniz bu elbiseye göz atabilirsiniz.

8. Basic elbiselerden yana olanlar için: Oodji Ultra Dar Elbise Basic

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Yılbaşı akşamını evde sevdiklerinizle geçirmeyi planlıyorsanız daha sade ve basic elbiseler tercih edebilirsiniz. Samimi ve rahat bir kombin oluşturmak istiyorsanız bu elbise tam size göre. Bu model, dar kesimiyle üzerinizde oldukça şık durur. Aynı zamanda sade tasarımı sayesinde aksesuarlarla tamamlayıp farklılaştırma imkanı sunar. Dilerseniz farklı boylardaki kolyelerle ve büyük halka küpelerle bu elbiseyi kombinleyebilirsiniz.

Tek tıkla Oodji Ultra Dar Basic Kırmızı Elbise'yi inceleyebilir, yılbaşı akşamı giymek için satın alabilirsiniz.

9. Kadifenin asaleti: My Love Butik Kırmızı Elbise

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Kalp yakaya sahip elbiseler romantik ve şık bir stile sahip. Yılbaşı gecesi romantik ve asil bir kombin yapmak isterseniz bu elbiseye göz atabilirsiniz. İnce askılı tasarlanan bu elbise, omuzlarınızı ve kollarınızı daha zarif gösterir. Aynı zamanda kadife kumaş kullanılarak üretilen elbise, yumuşak dokusuyla beğeni kazanır. Bu elbisede bulunan yırtmaç detayıyla yılbaşı gecesi dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Küçük bir çanta ve bilekliklerle kombinleyebileceğiniz bu kadife elbiseyle yılbaşı akşamı çok daha şık görünebilirsiniz.

Bu kadife elbiseyi incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

10. Yırtmaç ve kadife sevenlerle devam: Secret Passion Kadife Elbise

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Kadife kumaşın yumuşak ve asil dokunuşunu sevenler, bu elbiseyi yılbaşı akşamında tercih edebilir. Askılı olarak tasarlanan elbise, size çabasız bir şıklık sunar. Yırtmaç detayı ise bacaklarınızı ön plana çıkarır. Şık tasarımıyla beğeni kazanan elbise, gece boyu parlamanızı sağlar. Yılbaşı konseptiyle uyum sağlayan bu parlaklıkla gece boyu dikkat çekebilirsiniz. Dilerseniz saçlarınızı toplayarak elbisenin ön planda olmasını sağlayabilirsiniz.

Buraya tıklayıp göz atarak Secret Passion Kırmızı Kadife Elbise'yi hemen satın alabilir ve yılbaşı akşamında giyebilirsiniz.

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