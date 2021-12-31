Yılbaşı bilet fiyatları! 2022 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları! İnternetten nasıl bilet alınır?

Yeni yıla girmenin vermiş olduğu heyecanın yanında bir de Milli Piyango büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Biletlerini alanların gözleri, talihlinin belli olacağı rakamlarda olacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL oldu. Yarım, çeyrek ve tam biletler bayilerden alındığı gibi internetten de satın alınabilir. İşte 2022 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları!

2022 ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET FİYATLARI!

Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Yılbaşı bilet fiyatlarında ise tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL oldu. Yılbaşında toplamda 670 milyon 760 bin TL dağıtılacak.

İNTERNETTEN NASIL BİLET ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri, Millipiyango Şans Oyunları uygulaması ve Milli Piyango Online web sitesi üzerinden satılıyor. Biletler, 9 Kasım 2021 itibarıyla satılmaya başlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği yılbaşı çekiliş sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekiliş gerçekleştikten sonra millipiyangoonline.com'da ilan edilecek.

Üye Ol kısmındaki formu doldurun ve yeni hesap açın. 18 yaşını doldurduysanız hesap açabilirsiniz. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız gerçekleştiği zaman e-posta adresine gönderilecek. Sonrasında ödeme seçeneklerinden istediğiniz bileti alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 saat 23.00'da gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı yapılacak ilk çekilişler 17.00'da başlayacak. Bu saatte başlayan çekilişlerde 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar açıklanacak. Saat 18.30'a gelindiğinde 6 bin TL kazanan numara çekilişi yapılacak. Saat 20.30'da ise 240 TL, 2 bin TL kazanan numaralar açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango biletleri; çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üç tanedir. Bilet yarım ise ikramiyenin yarısı; çeyrek ise ikramiyenin çeyreği, tamsa ikramiyenin tamamı alınır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde farklılık gösteriyor. Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoride yer alıyor. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini kazanıyor.

