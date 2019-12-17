Yılbaşı çiçeği kokina! Bir yıl boyunca rengi bozulmadan duruyorsa ev sahibi olabilirsiniz

Aslında bütün olarak dursa da kokinanın meyvesi ve dalları farklı bitkilerden oluşuyor. Kokina yeni yıl yaklaşınca yeşil kokina yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.

Yeşil, ucu iğnemsi yapraklı dallar ile salkım salkım kırmızı taneler birleştirilince çok cazibeli bir çiçek oluşuyor.

Ağırlıklı olarak Roman aileler tarafından büyük bir emek harcanarak yapılan kokina eski İstanbul Rumları’nın yeni yıl süslemesi olarak kullandığı bir bitki. Kök ve yaprakları Antakya Bölgesi aktarlarında idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak satılıyor.

EĞER RENGİ BOZULMADAN DURUYORSA...

'Kokina' hakkında çeşitli efsaneler var. Şans ve mutluluk getireceğine inanılır. Bir rivayete göre göre eğer kokinalarınız bir sonraki yılbaşına kadar rengi bozulmadan evinizde aynı şekilde duruyorsa, yeni bir ev alacağınız anlamına geliyor. Diğer yandan kokina bitkisi İngilizce'de Butcher's Broom olarak biliniyor.



