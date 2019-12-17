KADIN

Yılbaşı çiçeği kokina! Bir yıl boyunca rengi bozulmadan duruyorsa ev sahibi olabilirsiniz

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Aralık ayının son günlerine doğru satılmaya başlanan ve bu nedenle yılbaşı çiçeği diye adlandırılan kokina yine tezgahları süslemeye başladı. Kırmızı ve yeşilin albenisi olarak karşımıza çıkan kokina aslında iki ayrı bitkinin birleşmesiyle bir kombinasyon oluşturuyor.

Yılbaşı çiçeği kokina! Bir yıl boyunca rengi bozulmadan duruyorsa ev sahibi olabilirsiniz

Aslında bütün olarak dursa da kokinanın meyvesi ve dalları farklı bitkilerden oluşuyor. Kokina yeni yıl yaklaşınca yeşil kokina yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle ortaya çıkıyor.

3

Yeşil, ucu iğnemsi yapraklı dallar ile salkım salkım kırmızı taneler birleştirilince çok cazibeli bir çiçek oluşuyor.

Ağırlıklı olarak Roman aileler tarafından büyük bir emek harcanarak yapılan kokina eski İstanbul Rumları’nın yeni yıl süslemesi olarak kullandığı bir bitki. Kök ve yaprakları Antakya Bölgesi aktarlarında idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak satılıyor.

1

EĞER RENGİ BOZULMADAN DURUYORSA...

'Kokina' hakkında çeşitli efsaneler var. Şans ve mutluluk getireceğine inanılır. Bir rivayete göre göre eğer kokinalarınız bir sonraki yılbaşına kadar rengi bozulmadan evinizde aynı şekilde duruyorsa, yeni bir ev alacağınız anlamına geliyor. Diğer yandan kokina bitkisi İngilizce'de Butcher's Broom olarak biliniyor.


PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Çıplak dolaşabilir, istediğiniz yerde soyunabilirsinizÇıplak dolaşabilir, istediğiniz yerde soyunabilirsiniz
Sırrını paylaştı! Aylardır böyle hazırlanıyormuşSırrını paylaştı! Aylardır böyle hazırlanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kokina kokina yılbaşı

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yükselen İkizler Burcu Özellikleri

Yükselen İkizler Burcu Özellikleri

Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Yükselen Aslan Burcu Özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalnız yaşamak göründüğü kadar korkutucu değil

Çıplak dolaşabilir, istediğiniz yerde soyunabilirsiniz

Doğum hazırlıklarına devam! Ashley Graham doğuma yardımcı olması için akupunktur yaptırıyor

Sırrını paylaştı! Aylardır böyle hazırlanıyormuş

Taylor Swift: Kadınları kuluçka makinesi olarak görmeyin

Kadınlar kuluçka makinesi değil

Öpme eyleminin bilimsel nedenleri var

Öpüşmek bilimsel!

Kate Beckinsale'dan 'orta yaş krizine mi girdin?' yanıtı: Kendinizi sevin!

'Orta yaş krizi' diyen de oldu, 'babaanne külotu' diyen de!

Kadınlar için en kolay ve en etkili öz savunma teknikleri

Ne kadar güçlü olursa olsun! Zayıf noktayı öğrenin ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.