Yılbaşı çiçeği nedir? Yılbaşı çiçeğine ne ad verilir?

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina bitkisi, yılbaşında evlerin ve sofraların süslemesinde yerini almaya devam etmektedir. Yılın son günlerinde yılbaşı alışveriş yapılırken, yılbaşı çiçeğine dair bilgiler de araştırılır. Kokina, yılbaşı döneminin vazgeçilmez süslemelerinden biri olarak her yerde görülür. Ancak, yılbaşı çiçeğinin diğer adı olan "kokina" adı duyulduğunda oldukça şaşırılmaktadır. Kokina, Yunanca’da “kırmızı” anlamına gelen “kokino” kelimesinden ortaya çıkmıştır. Halk arasında ise bu çiçek genellikle “tavşan memesi” olarak bilinir.

Yılbaşı çiçeği nedir?

Her sene aralık ayının son haftalarında pek çok insan yılbaşının tatlı bir telaşı ile dolar. Geride kalan eski yıla veda etme ve gelecek yeni yılı karşılama adına yapılan hazırlıklar, genellikle yılbaşı kutlamaları olarak adlandırılır. Yeni yılın yenilik ve güzelliklerle gelmesi için dilekler tutulur, sevilen insanlarla birlikte ağız tadı ile yemekler yenilir. Böylesine neşeli ve önem verilen günün en ince ve zarif detayları da evleri süsleyen çiçeklerdir.

Kokina, tarihi çok eskiye dayanan bir süs bitkisidir. Kokina çiçeği anlamı ise Yunan dilinden gelmektedir. Yunan dilinde “Kokoni” kırmızı rengi ifade eden bir sözcüktür. Bu bitki de kırmızı rengi ile bilindiğinden adı kokina çiçeğidir.

Gelenekselleşmiş bir şekilde yılbaşında evleri süslemek amacı ile tercih edilen bir bitkidir. Kırmızı renkli çiçekleri olan bu bitkinin meyvelerine “silcan” adı verilir. Kokina kuşkonmazgillere ait bir türdür. Ülkemizde genellikle sahil bölgelerinde can bulur. Neredeyse 2000 yıllık bir geçmişe sahip olan kokina, Avrupa tıbbında da kullanılır. Kokina aslında çalılar halinde yetişir, kendine uygun bir ortam bulduğunda boyu 1 metreye yakın hâle gelir.

Kokina çiçeğinin anlamı

Kokina bitkisinin ana vatanı Güney Avrupa olmakla birlikte İran ve Akdeniz civarında da yetişmektedir. Ülkemiz sınırları içerisinde İstanbul ormanlarında sıklıkla yetişen kokina çiçeği, yeni yıl yaklaşınca yeşil yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle yapılır.

Kokina kırmızı renkli olduğundan aynı zamanda yılbaşı çiçeği olarak da bilinir. Çiçeğin yeni yılda şans ve mutluluk getireceğine inanılırken, bir rivayete göre eğer yaprakları 1 yıl boyunca çürümez veya solmazsa, bu çiçeğin sahibinin ev alacağına inanılır. Efsanelere göre kokina çiçeği kış mevsiminin ortasında meyve verirken, bu durum mucize olarak kabul edilir ve bu da çiçeğin kutsal bir çiçek olarak görülmesine neden olmuştur.

Kokina bakımı nasıl yapılır?

Kokina çiçeği aşırı sıcak veya aşırı soğuk iklimlerde sağlıklı bir şekilde büyüyemez. Bundan dolayı oda sıcaklığında bulunmalıdır. Ayrıca çok fazla su istemeyen bir çiçek türüdür. Haftada 1-2 kere sulanması yeterlidir. Aksi durumda çiçek solabilir ya da çürüyebilir.

Yılbaşı çiçeği bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da güneş ışığına sadece şubat ayına kadar çıkması gerektiğidir. Daha sonraki dönemde serin bir ortamda bulundurulmalıdır. Sağlıklı bir büyüme süreci için vitamin ve organik gübreleme ile destek sağlanabilir.

