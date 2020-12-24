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  4. Yılbaşı öncesi Bergama’da sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi Bergama’da sahte içki operasyonu

24.12.2020 22:38 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bergama ilçesinde, yılbaşı öncesi polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 70 litre sahte alkol ile bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle gelişebilecek sahte alkol üretimi ve kaçakçılığının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlattı.

İzmir’in Bergama ilçesinde, yılbaşı öncesi polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 70 litre sahte alkol ile bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle gelişebilecek sahte alkol üretimi ve kaçakçılığının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; tekel bayi olarak faaliyet gösteren iş yerinden ve iş yeri sahibinin ikametinden 10 adet yarım litrelik pet şişede sahte viski, 12 adet yarım litrelik pet şişede sahte rakı ile birlikte toplam 70 litre sahte alkol, bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara ve 43 adet rakı ve viski yapımında kullanılan anason ve kit ele geçirildi.
Olayla ilgili iş yeri ve ikamet sahibi İ.A. ile iş yerinde çalışan V.D. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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