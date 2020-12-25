HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

25.12.2020 12:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yılbaşı öncesi İstanbul’da düzenlenen operasyonda bin 635 litre sahte içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yılbaşı öncesi İstanbul’da düzenlenen operasyonda bin 635 litre sahte içki ele geçirildi. Zanlıların yakalanmamak için su şişesi içerisinde sahte rakı ve sirke görünümlü viski sattıkları öğrenildi.
Gümrük Muhafaza ekipleri insan sağlığını tehdit eden sahte içkiyi yasa dışı yollarla üreten, şişeleyen ve yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebeke ile ilgili ihbar aldı. ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına gelen telefonla inceleme başlatan ekipler, belirlenen iş yerine baskın düzenledi.
Gerçekleştirilen ilk operasyonda depo olarak kullanılan iş yerinde satışa hazır vaziyette bin 110 litre sahte içki ele geçirdi. Zanlıların yakalanmamak için su şişesi içerisinde sahte rakı ve sirke görünümlü viski sattıkları öğrenildi.
Operasyonu genişleten ekipler, İstanbul genelinde 3 adrese daha baskın düzenledi. Bu operasyonlarda da 525 litre sahte içki yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Koronavirüs salgınında yeni tehlike! Uzmanı uyardıKoronavirüs salgınında yeni tehlike! Uzmanı uyardı
Uzman erbaş başvuruları başladı!Uzman erbaş başvuruları başladı!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kırklareli'nde flaş karar! Koronavirüs testi olmayan şehre giremeyecek

Koronavirüs testi olmayan bu şehre giremeyecek

Kızılırmak'taki poşet, 'bebek' şüphesiyle ekipleri alarma geçirdi

Kızılırmak'da ekipleri alarma geçiren 'bebek' ihbarı

Marketlerin güncel çalışma saatleri 2021... Migros, ŞOK, BİM, A101, CarrefourSA hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

Marketlerin hafta içi/sonu güncel çalışma saatleri!

Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu uyardı: Ev içi bulaş arttı

Koronavirüs salgınında yeni tehlike! Uzmanı uyardı

ABD'ye yönelik siber saldırıda hackerlar Microsoft müşterilerini kullandı

Son yılların en ağır siber saldırısında müşterileri kullanmışlar

Güncel kargo çalışma saatleri 2021... Hafta sonu cumartesi kargolar açık mı? Hafta içi ve hafta sonu kargo çalışma saatleri!

Hafta sonu kargolar açık mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.