Yılbaşı süslerini evde yapmak varken satın almak mı? Evde farklı yılbaşı süsleri nasıl yapılır?

İhtiyacınız olanlar; çam kozalakları, yuvarlak ahşap taban, büyük boncuklar, ponponlar veya Kokina çiçeği, kozalağınızın boyutuna uygun bir adet yıldız, sıcak silikon tabancası ve silikon çubukları.

Eğer kozalaklarınızı dışarıdan toplayacaksanız üzerinde bulunan zararlılardan kurtulmak için fırınınızı 200 derecede 10 dakika kadar ısıtmalısınız. Fırın tepsinize folyo sererek kozalakları yerleştirmeli ve 1 ile 1,5 saat arasında pişirmelisiniz.