KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Yılbaşı süslerini evde yapmak varken satın almak mı? Evde farklı yılbaşı süsleri nasıl yapılır?

Yılbaşı süslerini evde yapmak varken satın almak mı? Evde farklı yılbaşı süsleri nasıl yapılır?

23.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla girerken en çok eğlendiğiniz zamanlar yılbaşı süsleriyle ev dekorasyonu yapmak olsa gerek. Çam ağaçları, kardan adamlar, kar küreleri ve mumluklar yılın bu zamanında dekorasyon için kullanılabilecek mükemmel ürünler. Online veya mağazalarda birçok çeşidi olsa da bunları evde hazırlamak da mümkün. Peki kendi yılbaşı süslerinizi nasıl hazırlayacağınızı biliyor musunuz?

Yılbaşı süslerini evde yapmak varken satın almak mı? Evde farklı yılbaşı süsleri nasıl yapılır?

Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yılbaşı süslerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunda kullanabileceğiniz bu süsleri hazırlarken yaratıcılığınızı da kullanarak özgün dekorlar ortaya çıkarabilirsiniz. İşte basitçe yapabileceğiniz birkaç farklı yılbaşı süsü.

ÇAM KOZALAĞINDAN YILBAŞI AĞACI YAPIMI

  • İhtiyacınız olanlar; çam kozalakları, yuvarlak ahşap taban, büyük boncuklar, ponponlar veya Kokina çiçeği, kozalağınızın boyutuna uygun bir adet yıldız, sıcak silikon tabancası ve silikon çubukları.

  • Eğer kozalaklarınızı dışarıdan toplayacaksanız üzerinde bulunan zararlılardan kurtulmak için fırınınızı 200 derecede 10 dakika kadar ısıtmalısınız. Fırın tepsinize folyo sererek kozalakları yerleştirmeli ve 1 ile 1,5 saat arasında pişirmelisiniz.

  • Kokina çiçeği tercih edecekseniz boncuklar gibi tek tek ayırmalısınız.

  • İlk aşamada kozalakların yapraklarına silikon sürerek boncukları yapıştırın.

  • İkinci olarak tabanını düzlediğiniz çam kozalağınızı, yuvarlak ahşap malzemeye yapıştırıcı yardımıyla tutturun.

  • Son olarak da yıldız aksesuarı kozalağın en üstüne yapıştırın ve yılbaşı ağacınız hazır.

KAVANOZDON MUMLUK YAPIMI

  • Kavanozdan mumluk yapımı için; suni kar veya tuz, boş kavanoz, Kokina çiçeği, plastik yeşillikler, jüt halat ip, mum, tutkal ve isteğe bağlı olarak kozalaklara ihtiyacınız olacak.

  • Kavanozunuzun üst yüzeyini tutkalladıktan sonra tuz veya suni karı üzerine serpiştirerek kuruyana kadar bekleyin.

  • Tutkal kururken kavanozun ön kısmına yerleştireceğiniz Kokina çiçeğini, kozalak ve yeşillikleri ip yardımıyla birleştirin.

  • Kavanozun etrafına ip sarın ve hazırladığınız dekoru bu iplere tutkal yardımıyla sabitleyin.

  • İç kısmını da karla doldurduktan sonra bir maşa yardımıyla ortasına mumu yerleştirin ve yılbaşı için harika bir mumluğunuz olsun.

KURUTULMUŞ PORTAKALDAN KAPI SÜSÜ YAPIMI

  • Kapı süsü yapımında ihtiyacınız olanlar; kurutulmuş portakallar, şekil verilebilen metal elbise askısı, plastik halka düğmeler, çam ağacı dalları, parlak kalın kumaş parçası, ahşap tutkalı ve isteğe bağlı kozalaklar.

  • Öncelikle elbise askısını, askı kısmı yukarıda kalacak şekilde halka haline getirin.

  • Plastik düğmeleri, ahşap tutkal yardımıyla aralık bırakmadan askıya yapıştırın.

  • Düğmeler kuruduktan sonra bu düğmeleri yapıştırma zemini olarak kullanarak portakalları sağ tarafa, yeşil dalları da sol tarafa tutturun.

  • Kozalakları da kalan boşluklara ekleyin.

  • Askılık kısmına kumaştan büyük bir kurdele yapın ve kapı süsünüz hazır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deri eşyalarınızı küflerden temizlemenin yollarıDeri eşyalarınızı küflerden temizlemenin yolları
Burçları bugün neler bekliyor? Burçları bugün neler bekliyor?
Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!Suyunuza nane atıp bekletince bakın neler oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz

Doğru saç modeliyle daha genç görünebilirsiniz

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Taşıması kolay, her kombininize uyum sağlayacak çantalar

Taşıması kolay, her kombininize uyum sağlayacak çantalar

İlginizi Çekebilir

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

İngiliz medyası manşet yaptı! Türk sevgilisi kesenin ağzını açtı

Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.