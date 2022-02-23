Yılbaşı süslerini evde yapmak varken satın almak mı? Evde farklı yılbaşı süsleri nasıl yapılır?

Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yılbaşı süslerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunda kullanabileceğiniz bu süsleri hazırlarken yaratıcılığınızı da kullanarak özgün dekorlar ortaya çıkarabilirsiniz. İşte basitçe yapabileceğiniz birkaç farklı yılbaşı süsü.
İhtiyacınız olanlar; çam kozalakları, yuvarlak ahşap taban, büyük boncuklar, ponponlar veya Kokina çiçeği, kozalağınızın boyutuna uygun bir adet yıldız, sıcak silikon tabancası ve silikon çubukları.
Eğer kozalaklarınızı dışarıdan toplayacaksanız üzerinde bulunan zararlılardan kurtulmak için fırınınızı 200 derecede 10 dakika kadar ısıtmalısınız. Fırın tepsinize folyo sererek kozalakları yerleştirmeli ve 1 ile 1,5 saat arasında pişirmelisiniz.
Kokina çiçeği tercih edecekseniz boncuklar gibi tek tek ayırmalısınız.
İlk aşamada kozalakların yapraklarına silikon sürerek boncukları yapıştırın.
İkinci olarak tabanını düzlediğiniz çam kozalağınızı, yuvarlak ahşap malzemeye yapıştırıcı yardımıyla tutturun.
Kavanozdan mumluk yapımı için; suni kar veya tuz, boş kavanoz, Kokina çiçeği, plastik yeşillikler, jüt halat ip, mum, tutkal ve isteğe bağlı olarak kozalaklara ihtiyacınız olacak.
Kavanozunuzun üst yüzeyini tutkalladıktan sonra tuz veya suni karı üzerine serpiştirerek kuruyana kadar bekleyin.
Tutkal kururken kavanozun ön kısmına yerleştireceğiniz Kokina çiçeğini, kozalak ve yeşillikleri ip yardımıyla birleştirin.
Kavanozun etrafına ip sarın ve hazırladığınız dekoru bu iplere tutkal yardımıyla sabitleyin.
Kapı süsü yapımında ihtiyacınız olanlar; kurutulmuş portakallar, şekil verilebilen metal elbise askısı, plastik halka düğmeler, çam ağacı dalları, parlak kalın kumaş parçası, ahşap tutkalı ve isteğe bağlı kozalaklar.
Öncelikle elbise askısını, askı kısmı yukarıda kalacak şekilde halka haline getirin.
Plastik düğmeleri, ahşap tutkal yardımıyla aralık bırakmadan askıya yapıştırın.
Düğmeler kuruduktan sonra bu düğmeleri yapıştırma zemini olarak kullanarak portakalları sağ tarafa, yeşil dalları da sol tarafa tutturun.
Kozalakları da kalan boşluklara ekleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum