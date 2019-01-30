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Yılbaşında alkol almak için polis kılığına girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Adana’da kendilerine polis süsü vererek yılbaşı gecesi Tekel bayiinden alkol ve yiyecek aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kendilerine polis süsü vererek yılbaşı gecesi Tekel bayiinden alkol ve yiyecek aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Ç. (35) ile Emre S. (25) yılbaşı gecesi bir Tekel bayiine gitti. Oktay Ç. belinde Adana Emniyet Müdürlüğünün frekanslarının yüklü olduğu telsiz ile M.Ç.’ye "Saat 22.00’yi geçti bu saatten sonra alkol satmak yasak. Bundan dolayı sana ceza kesmemiz lazım ama biz sana ceza yazmayacağız, sen de bizi göreceksin" dedi. Daha sonra zanlılar Tekel bayiden 2 bin lira tutarında alkol ve yiyecek alıp ayrıldı. Ancak zanlılar birkaç gün sonra tekrar gelip yine aynı yöntemle alkol almak istedi. Bu kez Tekel bayi sahibi alkol ve yiyecek vermeyip daha sonra da polise giderek şikayette bulundu. Polis şikayet üzerine zanlıları yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede yakalanan zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramada emniyet birimlerinin kodlarının yüklü olduğu telsiz, bir sahte polis kimlik kartı ele geçirildi. Zanlıların kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, Tekel bayiden alkol ve yiyecekleri borç aldıklarını, daha sonra ödeyeceklerini söylediği ileri sürüldü. Oktay Ç.’nin yanında bulunan telsiz için ise "Çocukluk merakım, ondan dolayı telsiz taşıyorum" dediği iddia edildi.
Tekel bayiye gelerek bir süre burada kalıp, alkol ve yiyecek aldıkları görüntülenen zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Oktay Ç. tutuklanırken, Emre S. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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