Yılbaşında patili dostlarını da ödüllendirmek isteyenler için en iyi ürün alternatifleri

Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha sonu geliyor. Bu yılda da her şeye rağmen sizinle kalan ve sizi hiçbir karşılık beklemeden seven evcil hayvanlarınız olduğu için çok şanslısınız. Eğer siz de bu bu yılbaşını minik dostlarınız ile kutlamayı düşünüyor ya da sadece mutlu olmalarını istiyorsanız onları heyecanlandıracak bir hediye almaya ne dersiniz?

1. Kediniz bu radyatör yatağına bayılacak!

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Kedilerin soğuk kış günlerinde yapmayı en çok sevdiği şeylerden biri, sıcacık radyatörlerin üzerine uzanmak olabilir. Eğer sizin de kediniz sıcak alanları daha çok seviyorsa Trixie Kedi Radyatör Yatağı onun için muhteşem bir hediye. Sağlam metal iskeleti ile radyatöre yaslanan yatağı, 38 santimetre çapı ile hem yavru hem yetişkin kediler rahatlıkla kullanılabilir. İç tarafı tamamen yumuşak pelüş kumaşla kaplanan ürünün ortası açık olduğu için radyatörden gelen sıcak hava, rahatça kedinize ulaşabilir.

Kılıflarını çıkararak rahatça temizleyebileceğiniz ürüne sahip olmak için tıklayın!

2. PETSİ Palace Kedi Evi ile kediniz için eğlenceli bir alan oluşturabilirsiniz

Kedilerin tırmalama, oyun ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan PETSİ Palace Kedi Evi, ağırlığı 6.5 kg’a kadar olan her yaşta kedi için tercih edilebilir. Evcil hayvanlarınızın sağlığı düşünülerek tamamen doğal halat ile üretilen ev, kimyasal madde içermez. Salıncak, tırmanma duvarı ve merdiven gibi birden çok ürünü bir arada barındırır. Demonte olarak gelen kedi evi, kurulum için hiçbir ekipman gerektirmez.

Doğal görünümü ile evinize sıcak ve sevimli bir atmosfer kazandıracak PETSİ Palace Kedi Evi'ni daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

3. Karlie Latex Domuzcuk sayesinde köpeğinizle eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz!

Köpeğinizle keyifli vakit geçirmeniz için tasarlanmış olan Karlie Latex Domuzcuk Köpek Oyuncağı, kaliteli malzemesi ile ön plana çıkar. Köpeklerin avcılık içgüdüleri ve hareket becerileri göz önünde bulundurularak geliştirilmiş oyuncak, köpeğinizi hareket etmeye teşvik eder. Ev içerisinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, köpeğinizi stresten ve kilo almaktan uzak tutarak sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Ancak köpeğinizin sağlığı için kullandıktan sonra ılık su ile temizlemeyi ihmal etmeyin.

Evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanmış oyuncağı daha ayrıntılı incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. Trixie Diş İpi, köpeği olan herkeste olmalı!

%100 pamuk ipliğinden tasarlanmış Trixie Örgü Diş İpi, köpeklerin oyuncakları arasında mutlaka bulunmalı. Köpeklerin ısırma içgüdülerini tatmin etmelerine yardımcı olan ip, dişlerini temizlemelerine ve parlatmalarına da yardımcı olur. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde köpeğinizin diş ve çene kaslarının güçlenmesini de destekleyen ürün, farklı boyutlardaki köpekler için alternatif ölçüler sunar. Siz de köpeğiniz için en uygun ölçüye sahip olanı satın alarak birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Bir yandan köpeğinizin gelişimine destek olurken bir yandan da eğlenceli aktiviteler sunan ipe sahip olmak için tıklayın!

5. Kediniz, Trixie Fare Yakalama Oyuncağı ile saatlerini geçirebilir!

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Kediniz, Trixie Fare Yakalama Oyuncağı içerisindeki pelüş fareyi yakalamaya çalıştıkça fare diğer tarafa hareket eder. Böylece bu oyuncak ile bir yandan kedinizin hareketli kalmasını sağlarken bir yandan da zevkli ve heyecanlı zaman geçirmesine yardımcı olursunuz. Plastik malzeme ile tasarlanan oyuncağın üst bölümündeki kumaş, kedinizin tırmalama ihtiyacını giderir. Kurulumu kolay ve oldukça kullanışlı olan oyuncak, birden fazla kedinin aynı anda oynamasına da imkan tanır.

Kedinizin keyifli zaman geçirmesi için tercih edebileceğiniz oyuncağı daha ayrıntılı incelemek ve satın almak için tıklayın!

6. Buffer Evcil Hayvan Tarağı ile minik dostlarınızı rahatlatabilirsiniz!

Tüy dökme, kedi ve köpek sahiplerinin sıklıkla yaşadığı problemlerden biri. Kediler kendilerini yalayarak temizleyebilir fakat kendini yaladıkça midesinde tüy yumakları birikebilir. Hem bu gibi problemlerin önüne geçmek hem minik dostlarınızı rahatlatmak için Buffer Evcil Hayvan Tarağı'nı tercih edebilirsiniz. Temizleme bıçağı ve fırçasını tek bir alette birleştirerek tarama işlemini daha kolay bir hale getiren ürün ile evcil hayvanınızın tüy dökmesini azaltabilir ve tüylerine şekil verebilirsiniz.

Oldukça kullanışlı olan Buffer Evcil Hayvan Tarağı'nı daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

7. Köpeğiniz AWARDOG Bully Sticks Ödül Maması'na bayılacak!

Söz konusu evcil hayvanlar olduğunda onları en çok heyecanlandıracak hediyeler arasında ödül mamaları yer alır. Kurutulmuş dana kamışından üretilen AWARDOG %100 Doğal Premium Bully Sticks, köpeğiniz için doğru bir tercih olabilir. Köpeğinizin dişlerindeki tartar ve plakları temizlemeye de yardımcı olan ürün, yüksek protein ve düşük yağ içerir. Bu sayede minik dostlarınızın eklem ve kemik sağlığı için önemli bir rol oynar. Katkı maddesi içermeyen ürün, rahat sindirimi ile köpeğinizin de favorisi olabilir.

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8. Animonda Kedi Ödülü ile kedinizi mutlu edin!

Her kedinin afiyetle tüketeceği Animonda Tavuk ve Yeşil Midyeli Kedi Ödülü, doymamış yağ asitleri bakımından zengin içeriği ile kediniz için muhteşem bir hediye seçeneği olabilir. Kaliteli malzemeler ile üretilen ödül maması, kedinizin seveceği lezzetinin yanı sıra tam ve dengeli beslenmesine de yardımcı olabilir. Günlük olarak kedinize verebileceğiniz mamayı, beğenisine göre özel besin ihtiyaçlarını karşılamak için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Kedinizin asla hayır diyemeyeceği lezzetli Animonda Tavuk ve Yeşil Midyeli Kedi Ödülü'nü ayrıntılı incelemek ve güvenle satın almak için buraya tıklayın!

9. Premium Ortopedik Kedi Köpek Yatağı ile evinizi dostlarınız için daha konforlu bir hale getirin!

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Yüksek kaliteli döşemelik kumaşlardan üretilen Premium Kedi Köpek Yatağı, iç dolgusundaki visco sünger sayesinde ortopedik bir yapıya sahip. Dolayısıyla evcil hayvanlarınız üzerine bastığı zaman ağırlık, homojen olarak dağılır ve vücut ısısına göre şekil alır. Yaşlı köpeklerin çoğunda görülen gelişimsel rahatsızlıklara iyi gelebilen yatak, tüy tutmayan kumaşı ile kolay temizlik imkanı da sağlar. Fermuarlı modeli sayesinde minder kılıflarını çıkartıp rahatlıkla yıkayabileceğiniz ürün, evinizde de sade fakat sıcak bir atmosfer yaratır.

Minik dostlarınızın favorisi olacak Premium Kedi Köpek Yatağı'nı satın almak için tıklayın!

10. Sokakta yaşayan patili dostlarımızı da unutmayın!



Yılbaşında sahiplendiğiniz hayvanların yanı sıra sokak hayvanlarını da mutlu edebilirsiniz. Ufak da olsa hayvan barınaklarına bağış yapabilir ya da sokak hayvanları için kedi, köpek evi yaparak onların soğuktan korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Genel Büyük Kedi Evi, dış mekana uygun yapısı ile sokakta yaşayan patili dostlarımız için doğru bir tercih olabilir. Zımparalanmış temiz yüzeyi ve köşeleri ile kedilere zarar vermeyen ev, iki üç kedinin aynı anda içinde durabileceği kadar geniş bir alana sahip.

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