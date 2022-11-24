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Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

23.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kedi insanın hayatına girdiğinde artık geri dönüşü olmaz. Kullanılan kupadan yastık kılıfına kadar her yerde kedileri olmaya başlar. Muhtemelen; kedi besleyen, yolda gördüğü her kediyi sevmeye çalışan çılgın bir arkadaşı olmayan yok. Siz de kedileri çok seven arkadaşınıza hediye almak istiyorsanız onlar için seçebileceğiniz, kedi detaylı birbirinden güzel önerileri incelemeye ne dersiniz?

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Sevdiklerinizi mutlu hissettirmenin yollarından biri, onların çok seveceği hediyeyi bulmak. Tabii hediye seçimi yapmak uzun vakit alabilir. Kedi bağımlıları içinse işiniz biraz daha kolay çünkü birbirinden eğlenceli seçenekler mevcut. Kedilerin keyifli dünyalarını yansıtan hediyelerle hem kendinizin hem sevdiklerinizin gününü güzelleştirebilirsiniz. Gelin, kedilere tutkun dostlarınız için nasıl hediyeler alabilirsiniz birlikte inceleyelim!

1. Güne kediyle başlayan arkadaşınıza: Mama İsteyen Kedi Baskılı Porselen Kupa Bardak

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

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Hiç kedi beslememişseniz sabahın erken saatlerinde uyandırılma deneyiminden haberiniz olmayabilir. Kediler için hayat çok basit. Gün yeni ışımaya başlamışken uyanırlar, sahiplerini uyandırırlar, mamalarını yerler ve uyumaya devam ederler. Karnını doyuran kedicik keyfine devam ederken şiş gözlerle kendine gelmeye çalışan arkadaşınızın tek bir çaresi var, sert bir kahve içmek. Mama İsteyen Kedi Baskılı Porselen Kupa Bardak, kahve için ideal bir hediye olabilir.

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2. Daha çok kedi için: Presmono Unisex Beyaz Cats Everywhere Kedili Kapüşonlu Sweatshirt

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Kedi delisi dostunuzu soğuklardan korumak için Presmono Unisex Beyaz Cats Everywhere Kedili Kapüşonlu Sweatshirt, çok iyi bir seçenek. Tombul, zayıf, oturan, uyuyan, meraklı, gamsız bütün kediler burada! Arkadaşınızın saçlarıyla oynamayı seven bir kedisi varsa sweatshirtün kapüşonu, çok işine yarayabilir. Hem soğuktan hem tırmalanmaktan koruyan sweatshirt unisex olduğundan kedisever çiflere alınabilecek en güzel hediyelerden biri.

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3. "Dokuz canımın dokuzunu da yanında kullanmak istiyorum." diyenlere: Heye 1000 Parça Puzzle

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Heye 1000 Parça Puzzle, üzerinde yer alan ''Dokuz canımın dokuzunu da yanında kullanmak istiyorum.'' yazısıyla âdeta kedileri sevenlerin duymak istediklerini söylemiş. ''Kedili evde puzzle yapılır mı?'' diye soruyorsunuz hâliyle birçok parça kedilerin yumuşacık patileri arasında kaybolabilir. Merak etmeyin, arkadaşınızın bunu dert edeceğini düşünmüyoruz. Hem dekorasyon hem eğlence için en iyi hediyelerden biri olan puzzle'ı mutlaka değerlendirin!

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4. Arkadaşınız bu takıma bayılacak: Eponj Home Kapitone HelloCats Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

O yatağın asıl sahibi kim sanıyorsunuz? Gece gündüz yatak hep kedilerin. Eponj Home Kapitone HelloCats Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti'ne hem arkadaşınız hem kedisi bayılacak. Doğal malzemelerle üretilen set, arkadaşınızın yatak odasına bambaşka bir hava katacak. Kedileri biraz tanıyanlar bilirler, saklanmaya bayılan tüy yumakları için örtünün altı da üstü kadar keyifli olacak!

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5. Aşı takvimi, mama saati, veteriner kontrolü kayıt altında: Halk Kitabevi Sivri Kulaklar Planlama Defteri

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Gündelik hayatın koşuşturmasında herkeste ufak tefek unutkanlıklar başladı. Kedisinin aşı takvimini, ilaç günlerini, veteriner kontrolünü takip etmek için bir planlama defterine ihtiyaç duyan arkadaşınız için Halk Kitabevi Sivri Kulaklar Planlama Defteri, harika bir armağan olabilir. Arkadaşınız planlama defterini hatırlatma notlarını yazmak dışında sağı solu belli olmayan yaramaz kedisinin muzırlıklarını not almak için de kullanılabilir.

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6. Gece karanlığını hoş bir mırıltı aydınlatsın: Talya Art Design Dekoratif ve Modern Kedili Mumluk

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Kedili evlere, kedi figürlü hediyeler yakışır. Talya Art Design Dekoratif ve Modern Kedili Mumluk, ortama loş bir ışık katacak harika bir hediye! Tamamen el yapımı olarak üretilen set, iki adet kedi figürü, bir adet tabak ve kalp şeklindeki mumluktan oluşur. Mumluğun zarif tasarımıyla arkadaşınızın ev dekorasyonuna şık bir dokunuş yapacağından hiç şüphemiz yok!

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7. Yaşasın kedi şansı: Fayang Maneki Neko

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Kediler birçok uygarlıkta kutsal sayılır. Japon inancında da Maneki Neko'lar tılsım olarak kullanılır. Maneki Neko, ''çağıran kedi'' anlamına gelir. Şansı, uğuru, zenginliği ve iyiliği çeker. Siz de arkadaşınızın yaşamına tüm bu güzellikleri çekecek bir hediye arıyorsanız Fayang Maneki Neko'yu tercih edebilirsiniz. Sol eli otomatik sallanan ürün, tüm mucizeleri arkadaşınıza hediye etsin!

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8. Kim korkar tüylerden: Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

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Eğer bir evde kedi varsa tüy de var! Kedi sahipleri koltukların, kıyafetlerinin, yataklarının tüy olmasını önemsemeseler de yine de tüy alma konusunda başarılı bir süpürgeye ihtiyaç duyarlar. Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge, tüy toplamada en pratik çözümlerden biri. Bir saatten fazla şarj süresiyle evde kaç kedi olursa olsun tek bir tüy bırakmayan süpürge, kedi dostu arkadaşınızın işini çok kolaylaştıracak.

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9. Kedili bir eve sahip olduğunu misafirlerine her an hatırlatmak isteyen arkadaşınız için: Paspas Yap Kedi Sevmeyenler Giremez Kedili Kapı Paspası

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Kedili evler, girişinden belli olur. Kedi figürü bulunan kapı süsleri, resimler ve heykeller dört bir yanda görülmeyi bekler. Paspas Yap Kedi Sevmeyenler Giremez Kedili Kapı Paspası, üzerindeki kedi figürleriyle arkadaşınızın gönlünü fethedecek. Mottosu da çok eğlenceli ve bir hayli anlamlı. Kedileri seven arkadaşınızın içinden geçenleri büyük bir açıklıkla dile getirecek paspas, ona alacağınız en güzel hediyelerden biri olacak!

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10. Kedileri de unutmadık: Petsi Palace Kedi Evi

Kedi sever dostlarınızın çok seveceği hediyeler

Kedi sahibi arkadaşınızı çok mutlu edecek hediyelerden biri de Petsi Palace Kedi Evi. Ürünün tırmalama çubukları, kedilerin en sevdikleri aktiviteyi koltuklara zarar vermeden yapmalarını sağlar. Tırnak kaşıma dışında uyuma ve oyun alanı da içeren ev, kedilerin mışıl mışıl uyumaları için yumuşacık yataklara sahip. Arkadaşınızın kedisini mutlu edecek hediyeyi çok seveceğine eminiz.

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