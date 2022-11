En az alacağınız arkadaşınız kadar eşsiz olacak hediye önerileri

Arkadaşlarınız için hediye arayışındaysanız işiniz bir hayli zor çünkü hediyelik pek çok seçenek mevcut. Arkadaşlarınıza en az onlar kadar eşsiz bir hediye almak için pek çok seçeneğin içinden en uygun olanını seçmenize yardım etmek için harika bir liste hazırladık! Birbirinden ilginç ve eğlenceli hediyelik ürünleri incelemek için okumaya devam edin.

1. Doğa dostu bir hediye harika olmaz mı?: Eco Vessel Smashbox Snacker Katlanır Bardak

Arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz ürünlerden biri Eco Vessel Smashbox Snacker Katlanır Bardak olabilir. Hem bardak hem atıştırmalık kabı olarak kullanılan bu ürün, kamp ve pikniklerde çok işe yarıyor. Çantada her an rahatlıkla taşıyabileceğiniz, ihtiyacınız olduğu anda bardak veya tabak olarak kullanabileceğiniz pratik ürünlerden biri. Daha az plastik atığa neden olduğu için çevreye duyarlı arkadaşlarınız bu hediyeye bayılabilir.

2. Çanta taşımak istemeyen arkadaşlarınıza: Woollyland Black Scrunchie Toka Kangaroo

Herhangi bir sebeple dışarı çıkarken yanınıza çanta almadığınız ama cüzdan taşımak zorunda kaldığınız durumlar oluyor mu? Woollyland Black Scrunchie Toka Kangaroo böyle durumlarda kullanabileceğiniz bir cüzdan. Toka gibi görünen ürün bileğe takılarak eller serbest şekilde taşınabiliyor. Lastikli yapısı ve dayanıklı kumaşıyla anahtar, birkaç bozuk para ve ihtiyacınız kadar nakdi yanınıza alabiliyorsunuz. Ürün, özellikle kadın arkadaşlarınıza armağan etmek için sıradışı bir tercih!

3. Ona en sevdiğiniz şarkıyı hediye edin: OshoLife Unisex Spotify Kodlu Gümüş Renk Çubuk Bar Kolye Zincir

Gerçekten özel bir hediye almayı düşünüyorsanız OshoLife Unisex Spotify Kodlu Gümüş Renk Çubuk Bar Kolye Zincire göz atmakta fayda var. Üzerine Spotify'dan seçtiğiniz bir şarkının barkodu lazer ile işleniyor. Böylelikle sizin seçtiğiniz şarkıyı her zaman boynunda taşıyor. İkiniz için de özel bir anlamı olabilecek bir şarkıyı her an hatırlayabilmek, harika bir his yaratacak!

4. Yumuşacık pamuk gibi uykular için: Beauty Pillow %100 İpek Uyku Maskesi Göz Bandı Siyah

Uyumayı seven ve güzelliğine önem veren bir arkadaşınız varsa Beauty Pillow %100 İpek Uyku Maskesi Göz Bandı, ona verilebilecek en ideal hediyelerden biri. %100 ipek malzemeden olan ürün, cildi yumuşacık bir şekilde sarıyor. Hiçbir şekilde sıkma yapmadan rahat bir şekilde uykuya dalmanızı sağlıyor. İyi uyku, dinç bir yaşam ve zinde bir cilt ile beraber geliyor.

5. Yeni taşınan arkadaşınız için en iyi hediye: Paşabahçe Iconic Su Bardağı

Yeni bir eve taşınan arkadaşınıza alabileceğiniz en iyi hediyelerden biri bardak takımı olabilir. Paşabahçe Iconic Su Bardağı, şık tasarımı ve muhteşem rengiyle göz kamaştırıyor. Taşınma esnasında bardakları zarar gören veya yeni bir ev düzen kişilere hediye edilebilecek bu ürün, ikonik bir tasarıma sahip. Tabak ve bardak seçimleri her ne kadar alışılageldik hediyeler olsa da her zaman ihtiyaca hitap eder!

6. Kitap kurtları için şık bir seçim: Moart Sayfa Tutucu & Kitap Ayracı

Moart Sayfa Tutucu & Kitap Ayracı, kitap kurtlarına alınabilecek en iyi hediyelerden biri. Kitap ayracı, beraber geldiği şık kutusu ve temizleme mendiliyle arkadaşlarınızın gözünü kamaştırabilir. Hem kitap ayracı hem sayfa tutucu olarak kullanılabilen ürün, her zaman her yerde bulunamayacak türden bir hediye. Sevdiklerinizi şaşırtmak için onların hobilerine uygun hediyeler seçebilirsiniz.

7. Gelsin bol köpüklü kahveler: Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

Peki "Kahve tutkunları için bir hediye yok mu?" diyebilirsiniz. Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü tam olarak bu kişilere hediye alınabilecek ürünlerden biri. Hele bir de arkadaşınız latte seviyorsa tam olarak doğru hediyeyi buldunuz demektir! Süt ve kahveyi kolay bir şekilde köpürten ürün, pratik bir kullanıma sahip. Birlikte keyifle içeceğiniz kahveler için ona bu pratik ürünü alabilirsiniz.

8. Konforlu uykular için: Siyah İnci Pamuklu Likralı Düğmeli Biyeli Pijama Takım

Birçok kişinin aklına gelmez ama pijama, arkadaşa alınabilecek en iyi hediyelerden biri! Özellikle yakın arkadaşlara alınacak hediyeler arasında yer alan pijama takımları, onlara şıklığı ve konforu vadediyor. Siyah İnci markasına ait pamuk ve likra karışımlı pijama takımı, hem şık görüntüsü hem kaliteli kumaşıyla büyük beğeni kazanıyor. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı mutlu etmek bu takıma bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

9. Sanatsever arkadaşlara: Art Puzzle Yıldızlı Gece

Hem sanatsever hem puzzle yapmayı seven bir arkadaşınız varsa 1000 parçadan oluşan Art Puzzle Yıldızlı Gece, en iyi hediye seçeneklerinden biri arasında bulunuyor. Meşhur Yıldızlı Gece tablosunun görselini sunan puzzle, tamamlandığında ortaya bir sanat eseri çıkıyor. Monoblok bıçaklarla kesim yapılan üründe hiçbir parça diğerinin yerine oturmaz. Böylelikle puzzleı hata yapma riski olmadan keyifle tamamlayabilirsiniz.

10. Airpods kullanan arkadaşlara mükemmel bir hediye: Juicyshopper Eğlenceli Airpods Kılıfı

Airpods kullanmayı seven arkadaşlara alınabilecek en güzel hediyeler arasında eğlenceli bir kılıf yer alabilir. Juicyshopper Eğlenceli Airpods Kılıfı, fil deseniyle hem tatlı hem koruyucu bir yapıya sahip. Taşıma halkasıyla beraber gelen ürün, Airpods'un çevresini tamamen sarıyor ve onu bütün darbelere karşı koruyor. Arkadaşınız kulaklığını sürekli olarak yanında taşıyorsa bu aynı zamanda hediyenizden de ayrılamayacağı anlamına geliyor!