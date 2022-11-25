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  4. Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

24.11.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Z kuşağı olarak adlandırdığımız günümüz gençlerini hediye konusunda memnun edebilmek biraz zor olabilir. Gençler için hediye seçimi yaparken onlara hitap edebilmek oldukça önemli. Her neslin ilgi alanının farklı olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Sizler için Z kuşağının ilgisine yönelik hediye önerileri listeledik. Gelin, bu ürünleri hep birlikte inceleyelim.

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Hediye almak başlı başına zor bir işken her anlamda oldukça farklı bir dünyaları olan Z kuşağına hitap edecek hediyeyi bulmakta daha da güç olabilir. Bu sebeple Z kuşağından birine hediye almayı düşünüyorsanız günümüz trendleri hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. Eğer alacağınız hediyeye bir türlü karar veremiyorsanız endişelenmenize gerek yok. İşte gençlerin ilgisini çekebilecek birbirinden güzel, kullanışlı ve trend olan o ürünler!

1. Vlog çekimi için ideal dekorasyon: Obev 8 Fonksiyonlu Dekoratif Yıldız LED Lamba

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

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Hem iç hem dış mekânlarda kullanılabilen, suya dayanıklı OBEV 8 Fonksiyonlu Dekoratif Yıldız LED Lamba; doğum günü ve yılbaşı gibi çeşitli organizasyonlarda, vlog çekimlerinde ya da sadece aydınlatma olarak kullanılabiliyor. Ürün; sürekli, azalarak ve tekrar eden yanma gibi sekiz farklı tipte ışık yayma özelliğine sahip. Modelde altı adet büyük, altı adet de küçük, saçak yıldız şeklinde LED lamba bulunuyor.

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2. Sokak stilinin öncü parçası: BGK Unisex Renkli Yüz Desenli Tenis Çorap

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Sokak stilinin aranan parçalarından biri olan baskılı çoraplar, gençler arasında oldukça popüler. Z kuşağından birine hediye almayı düşünüyorsanız bu armağan, BGK Unisex Renkli Yüz Desenli Tenis Çorap olabilir. Çorap seti, farklı renk ve yüz ifadeli baskılara sahip on adet çorap içeriyor. Spor kıyafetlerle kombin oluşturulabilen modeller, hediye olarak güzel bir alternatif olabilir.

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3. Gençlerin severek kullandığı: JBL Tune 560BT Wireless Kulaklık

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Z kuşağının ayrılmaz parçası hâline gelen kulak üstü kulaklıklar, farklı model ve özellikleriyle karşımıza çıkıyor. JBL Tune 560BT Wireless Kulaklık da bunlardan biri. Bluetooth ile cihazlara bağlanabilen ürün, gürültü önleme özeliğine sahip. 16 saate kadar kesintisiz müzik keyfi yaşatıyor. Kablosuz olduğu için rahat kullanılıyor. Mükemmel bir ses deneyimi sunan kulaklığı sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

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4. Eğlenceli tasarımlara şans verin: Tisho Regular Show Unisex Kapüşonlu Sweatshirt

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Gençler arasında oldukça yaygın olan baskılı sweatshirtler, rahat yapılarıyla konfor vadediyor. Özellikle günlük giyimin olmazsa olmaz parçalarından biri hâline gelen sweatshirt, Z kuşağı için ideal bir hediye olabilir. Tisho Regular Show Unisex Kapüşonlu Sweatshirt, cepli ve baskılı modeliyle oldukça şık. Modelin sarı dışında dört farklı renk seçeneği olduğunu da belirtelim.

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5. Kahve tutkunu gençlere özel: Starbucks Siyah Füme Renkli Termos

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Kahve tutkunu gençler için alınabilecek en güzel hediyelerden biri de kişisel termoslar olabilir. Okulda, kütüphanede ya da yürüyüşte kahvelerini yanlarında taşıyabilmeleri için onlara Starbucks Siyah Füme Renkli Termos'u hediye etmek, iyi bir seçenek olabilir. Hem sıcak hem soğuk içeceklere uygun olan ürün, bulaşık makinası ve mikrodalga fırın için uygun değil.

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6. Z kuşağının da vazgeçilmezi: Harry Potter Box Set

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Orijinal dilde tam yedi seriden oluşan Harry Potter Box Set, gençler için çok özel bir hediye olabilir. Set, yabancı dilini geliştirmek isteyen gençler için de iyi bir fırsat. Ciltsiz olan ürün, Harry Potter’ın maceralarını anlatıyor. Filme de uyarlanan bu seri, günümüz gençlerin de ilgi duyduğu en iyi eserlerden biri.

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7. Her öğrencinin ihtiyacı: Maryarm Unisex Sırt Çantası

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

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Bir sırt çantasından daha fazlasını sunan Maryarm Unisex Sırt Çantası, fonksiyonel özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ergonomik tasarıma sahip olan çanta, bütünleşmiş USB bağlantısı sayesinde içerisinde yer alan powerbank ile bağlantı kurabiliyor. Ayrıca çantada kredi kartları için RFID korumalı göz de bulunuyor. Model, 44x36x16 cm ölçüleriyle oldukça kullanışlı.

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8. Aksesuar seçimine harika bir alternatif: Stormistoretr Van Gogh Yıldızlı Geceler Boyun İpi ve Telefon Askısı

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Telefon aksesuarları kullanmayı seven gençler için Stormistoretr Van Gogh Yıldızlı Geceler Boyun İpi ve Telefon Askısı, harika bir seçim olabilir. Hollandalı ünlü ressam Vincent Willem Van Gogh tarafından resmedilen Yıldızlı Geceler isimli tablo, telefon aksesuarında da yer alıyor. Z kuşağının hem kullanışlı hem sanatla bütünleşen ürünü çok severek kullanacağından hiç şüphemiz yok!

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9. Diş sağlığı için: Oral-B D100 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Sensi Ultra Thin

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Diş fırçalamak zorunlu bir ihtiyaç. Peki, bu rutini teknolojiyle birleştiren bir ürüne ne dersiniz? Teknoloji çağında yetişmiş çocuk ve gençler için elektronik ürünler daha da ilgi çekici. Oral-B D100 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Sensi Ultra Thin de bu ilgi çekici elektronik ürünlerden biri. Sıradan fırçalara oranla etkili temizlik sunan fırça, gövdesinde yer alan zamanlayıcıyla fırçalama süresi dolduğunda kullanıcıyı uyarıyor. Harika, değil mi?

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10. Yazıp çizmeyi seven gençler için: Fark Tanıtım Kraft Defter

Z kuşağından birine hediye almak zorundaysanız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Yazıp çizmeyi seven gençlerin hoşuna gidebilecek bir hediye önerisi de Fark Tanıtım Kraft Defter. Kaliteli kapak ve yapraklarıyla özel olarak üretilen ürün, siyah ve kahverengi kapaklı olarak ikili set hâlinde geliyor. Defterin her biri altmış yapraktan oluşuyor. Defterler çizgisiz olduğu için hem çizim yapmak hem yazı yazmak için rahatlıkla kullanılabiliyor.

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