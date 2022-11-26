HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

25.11.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz mutlu olmamızı sağlayacak bir hediye hak ediyoruz! Belki arkadaşınızdan, belki sevgilinizden, belki de ailenizden özel günlerinizi veya sevincinizi kutlamaları için hep bir hediye bekliyorsunuz. Neden bunları beklemek yerine kendinize o istediğiniz hediyeyi almıyorsunuz? Bu bir akıllı saat, kablosuz kulaklık veya aifryer olabilir. Haydi gelin, aradığınız o güzel hediyeyi listemizde bulalım!

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Genelde özel günleri veya sevindirici haberleri kutlamak için alınan hediyelerin yanında neden kendinize de hediye almıyorsunuz? Belki büyük bir işi kutlamak, belki de sizin için özel bir günü daha coşkulu bir hâle getirmek veya ortada hiçbir sebep yokken sadece mutlu olmak için kendinize hediye alabilirsiniz. O hâlde kendinize alabileceğiniz birbirinden güzel hediyelere göz atalım!

1. Elinizdeki en küçük espresso makinesi: WACACO Minipresso NS Portatif Espresso Makinesi

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kahve tutkunu biriyseniz size önerebileceğimiz en iyi hediye WACACO Minipresso NS! Bu mini espresso makinesi sayesinde istediğiniz her yerde espressonuz hazır olacak. Çıkış başlığına koyduğunuz bir kapsül ve haznesine doldurduğunuz sıcak bir su ile işi ona bırakın. Minipresso NS, nerede olursanız olun o istediğiniz lezzetli espressoyu hızlı bir şekilde hazırlar. Bir kahve makinesinden farksız şekilde çalışan ürün size her yerde eşlik etmeye hazır!

Ürünü İncele

2. Kendi çiçeğinizi kendiniz yapın: LEGO 10280 Creator Expert Çiçek Buketi

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Kendinize güzel çiçekler almak en iyi hediyelerden biridir. Fakat bu kez kendinize bambaşka bir çiçek armağan edin! LEGO Çiçek Buketi alışılagelmiş çiçeklerden çok daha eğlenceli. Bu çiçek buketi yapım seti ile hem keyifli zaman geçirecek hem evinizi veya ofisinizi renklendireceksiniz. Çiçeklerin çoğunun yaprakları ayarlanabildiği için farklı aranjmanlar tasarlayarak eğlenebilirsiniz. Yetişkinler için tasarlanan bu buket seti en güzel hediyelerinizden biri olacak!

Ürünü İncele

3. Kendinize akıllı saat hediye etme zamanı: Apple Watch Series 3

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Teknolojiye yeni bir soluk getiren ürünler arasında Apple Watch Seri 3 bulunuyor. Yalnızca saat olarak kullanılmasının dışında adımlarınızı sayar, konumunuzu gösterir, mesajlarınıza kolayca ulaşmanızı sağlar. Suya dayanıklı olması sayesinde her türlü hava koşulunda size eşlik edebilecek olan akıllı saat, en iyi aksesuarlarınızdan biri olacak. Şık tasarımı ve işlevsel özellikleriyle hayatınızı kolaylaştıracak mükemmel bir hediye!

Ürünü İncele

4. Müziğin içine dalın: Beats Studio Buds

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Şarkı dinlerken müziğin içinde kaybolmak isteyenler için en güzel hediyelerden biri Beats Studio Buds! Beats, kullanıcılarına güçlü ve dengeli bir ses sunar. Gelişmiş dijital işlemcisi, gürültü önleme özelliği ile gün boyu müzik duygunuzu kaybetmemenize yardımcı oluyor. İki farklı dinleme modu sayesinde ses kontrolünü tamamen size bırakarak yalnızca istediğiniz sesleri duymanızı sağlıyor. Genişletilmiş kablosuz menzili ile kesintisiz müziğin tadını çıkarın!

Ürünü İncele

5. Yemeği o yapsın, zamanınız size kalsın: Electrolux Explore 6 Airfryer

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Electrolux Explore 6 Airfryer, size en sevdiğiniz kızarmış yemeklerin tadını çıkarmanın daha sağlıklı bir yolunu sunuyor. Doğal, gevrek bir görünüm için çok fazla yağ kullanmanıza gerek kalmaz çünkü Explore 6 Airfryer sıcak hava sirküle ederek bunu az miktarda yağ ile sağlar. Üstelik son derece pratik bir kullanımı bulunur. İşten eve yorgun döndüğünüzde en pratik ve en sağlıklı yiyecekleri hazırlamanıza yardımcı olur!

Ürünü İncele

6. QLED'in keyfini tadın: Samsung 50QN90B 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Kendinize alacağınız en iyi hediyelerden biri de 50QN90B 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV olabilir. Samsung Neo QLED, doğru ışık kontrolü sayesinde hem en karanlık hem en aydınlık sahnelerde ayrıntıların keyfini yaşamanız için geliştirilmiş. TV'nin sahip olduğu büyük ekran sayesinde evinizde kalabalık misafir gruplarını ağırlayabilir, onlarla birlikte dizi, film veya maç keyfi yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Masaj keyfini yaşayın: Mega Plus Titreşimli Masaj Tabancası

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Sporla ilgileniyorsanız veya kaslarınız sık sık rahatlamaya ihtiyaç duyuyorsa Mega Plus Titreşimli Masaj Tabancası kendinize alacağınız en iyi hediye! Artık evinizin konforunda hiç kimseye ihtiyaç duymadan günün yorgunluğunu atmanız mümkün. 4 masaj başlığı olan cihaz, o gün hangi bölgenizin ihtiyacı varsa ona yönelik bir masaj imkânı sağlıyor. Sakin ve stressiz anlar sizi bekliyor!

Ürünü İncele

8. Banyo keyfinizi arttıracak: Gaeshow Modern Bambu Banyo Tepsisi

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Gaeshow Modern Bambu Banyo Tepsisi, yüksek kaliteli bambu malzemelerinden üretilmesiyle banyonuzda sorunsuzca kullanmanızı sağlıyor. Küvetinizde otururken isterseniz içeceğinizi için isterseniz telefonunuzdan dizi izleyin ve içeceğimi, telefonumu nereye koyacağım diye endişelenmeyin. Üzerine aromatik yağlarınızı ve mumlarınızı koyarak da kullanabileceğiniz bu tepsi ile kendinize dingin bir zaman yaratabilirsiniz. Bambu tepsi sayesinde günün yorgunluğuna keyifli bir mola!

Ürünü İncele

9. Yatak odanıza şıklık katın: Madame Coco Farine Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Yatak odanızı daha şık bir hâle getirmenin yolu kesinlikle şık bir nevresim takımı! Siz de nevresim takımı âşıklarındansanız Madame Coco'nun Farine Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti'ni kendinize armağan edebilirsiniz. Şık desenleri ve pamuklu içeriği ile odanıza şıklık katan ürün, mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak. Bir de mis gibi yumuşatıcı kokusu da eklenince kendinizi pamuklara sarmalanmış gibi hissedeceksiniz!

Ürünü İncele

10. Elegant bir seçim: Amisglass Sürahi ve Cam Seti

Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Amisglass Sürahi ve Cam Seti, masanızın en şık seti olacak. En iyi kalite kurşunsuz kristalle tasarlanan set, mükemmel dokuda bir tasarıma sahip. Retro tarza sahip bardakları nerdeyse kırılmayacak şekilde güçlendirilmiş ve ele tam oturacak şekilde işlenmiş. Seti bulaşık makinenizde kolayca yıkayabilirsiniz. Evinizde veya ofisinizde kullanabileceğiniz sürahi ve iki bardaktan oluşan set, ortama elagant bir hava katacak.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
LEGO Apple Watch hediye nevresim nevresim takımı espresso makinesi kulaklık kablosuz nespresso makinesi yağsız fritöz

İş birliği İçerikleri

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Tüm kış sizi ısıtacak ve şık gösterecek havalı kazak modellerini keşfedin

Tüm kış sizi ısıtacak ve şık gösterecek havalı kazak modellerini keşfedin

Kabandan elbiseye tarzınıza yeni bir soluk getirecek kıyafet önerileri

Kabandan elbiseye tarzınıza yeni bir soluk getirecek kıyafet önerileri

"Akıllı saat de neymiş?" demeyin, hayatınıza kattıklarınıza inanamayacaksınız!

"Akıllı saat de neymiş?" demeyin, hayatınıza kattıklarınıza inanamayacaksınız!

Kamp ya da pikniklerinizde kurtarıcınız olacak en iyi soğutucu çanta modelleri

Kamp ya da pikniklerinizde kurtarıcınız olacak en iyi soğutucu çanta modelleri

Tümünü Gör
Kamp ya da pikniklerinizde kurtarıcınız olacak en iyi soğutucu çanta modelleri

Kamp ya da pikniklerinizde kurtarıcınız olacak en iyi soğutucu çanta modelleri

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Oturma odasının havasını değiştirmek isteyenler için uygun fiyatlı koltuk kılıfı çeşitleri

Bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapacak en etkili ve uygun fiyatlı bulaşık tabletleri

Bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapacak en etkili ve uygun fiyatlı bulaşık tabletleri

Banyonuzu sıcacık yapacak en iyi havlupan ve markaları

Banyonuzu sıcacık yapacak en iyi havlupan ve markaları

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber makyajı olay olmuştu! O makyajında kullandığı ürünleri sizin için derledik

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber makyajı olay olmuştu! O makyajında kullandığı ürünleri sizin için derledik

Tümünü Gör
Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber makyajı olay olmuştu! O makyajında kullandığı ürünleri sizin için derledik

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber makyajı olay olmuştu! O makyajında kullandığı ürünleri sizin için derledik

"Sen daha önce neredeydin?" diyeceksiniz! Mutfakta geçireceğiniz vakti keyifli hâle getirecek

"Sen daha önce neredeydin?" diyeceksiniz! Mutfakta geçireceğiniz vakti keyifli hâle getirecek

Kedi sever dostlarınızı mutlu etmek ister misiniz? Bu hediyelere âşık olacaklar

Kedi sever dostlarınızı mutlu etmek ister misiniz? Bu hediyelere âşık olacaklar

TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

TikTok'ta yılın trendi olan bu ürünlere bakmadan geçmeyin!

Evinizin ambiyansını tamamıyla değiştirecek indirimli ürünler!

Evinizin ambiyansını tamamıyla değiştirecek indirimli ürünler!

Bilgisayarınıza zarar gelsin istemezsiniz! İndirimdeki en şık koruyucu bilgisayar kılıflarını keşfedin

Bilgisayarınıza zarar gelsin istemezsiniz! İndirimdeki en şık koruyucu bilgisayar kılıflarını keşfedin

Tümünü Gör

Benzer Hediye Rehberi İçerikleri

Dizi ve film severler buraya! Kendinize ve sevdiklerinize güzel bir hediye verin

Dizi ve film severler buraya! Kendinize ve sevdiklerinize güzel bir hediye verin

Z kuşağından birine hediye alacaksınız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Z kuşağından birine hediye alacaksınız bu listeye kesinlikle göz atmalısınız

Kedi sever dostlarınızı mutlu etmek ister misiniz? Bu hediyelere âşık olacaklar

Kedi sever dostlarınızı mutlu etmek ister misiniz? Bu hediyelere âşık olacaklar

Herkese hitap eden en iyi son dakika hediyeleri

Herkese hitap eden en iyi son dakika hediyeleri

Aldığınız kişiye "İşte bu!" dedirtecek en iyi hediye önerileri

Aldığınız kişiye "İşte bu!" dedirtecek en iyi hediye önerileri

Sevdiklerinizin ruhunu okşayacak birbirinden güzel hediye önerileri

Sevdiklerinizin ruhunu okşayacak birbirinden güzel hediye önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Türkiye'nin dört bir yanından bu köye akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Freni boşalan beton mikseri devrildi! Kaza anı tesadüfen görüntülendi

Korkutan anlar! Bir vatandaş tarafından tesadüfen görüntülendi

Dolandırıcılarda 6 milyon liralık vurgun! Tek tek not almışlar... 'Satmak istiyor, saf bir adam'

Tek tek not almışlar... 'Satmak istiyor, saf bir adam'

Yer: Bursa! Bomba gibi patladı, ölümden döndüler

Yer: Bursa! Bomba gibi patladı, ölümden döndüler

Arnavutköy'de feci kaza! 6 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti: 20 dakika o halde kaldı

6 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayette yeni gelişme: Aynı aileden 3 kişi tutuklandı

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu! Cinayette yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.