Kendinizi şımartmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz bu ürünlerden birini kendinize hediye etmelisiniz

Genelde özel günleri veya sevindirici haberleri kutlamak için alınan hediyelerin yanında neden kendinize de hediye almıyorsunuz? Belki büyük bir işi kutlamak, belki de sizin için özel bir günü daha coşkulu bir hâle getirmek veya ortada hiçbir sebep yokken sadece mutlu olmak için kendinize hediye alabilirsiniz. O hâlde kendinize alabileceğiniz birbirinden güzel hediyelere göz atalım!

1. Elinizdeki en küçük espresso makinesi: WACACO Minipresso NS Portatif Espresso Makinesi

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Kahve tutkunu biriyseniz size önerebileceğimiz en iyi hediye WACACO Minipresso NS! Bu mini espresso makinesi sayesinde istediğiniz her yerde espressonuz hazır olacak. Çıkış başlığına koyduğunuz bir kapsül ve haznesine doldurduğunuz sıcak bir su ile işi ona bırakın. Minipresso NS, nerede olursanız olun o istediğiniz lezzetli espressoyu hızlı bir şekilde hazırlar. Bir kahve makinesinden farksız şekilde çalışan ürün size her yerde eşlik etmeye hazır!

2. Kendi çiçeğinizi kendiniz yapın: LEGO 10280 Creator Expert Çiçek Buketi

Kendinize güzel çiçekler almak en iyi hediyelerden biridir. Fakat bu kez kendinize bambaşka bir çiçek armağan edin! LEGO Çiçek Buketi alışılagelmiş çiçeklerden çok daha eğlenceli. Bu çiçek buketi yapım seti ile hem keyifli zaman geçirecek hem evinizi veya ofisinizi renklendireceksiniz. Çiçeklerin çoğunun yaprakları ayarlanabildiği için farklı aranjmanlar tasarlayarak eğlenebilirsiniz. Yetişkinler için tasarlanan bu buket seti en güzel hediyelerinizden biri olacak!

3. Kendinize akıllı saat hediye etme zamanı: Apple Watch Series 3

Teknolojiye yeni bir soluk getiren ürünler arasında Apple Watch Seri 3 bulunuyor. Yalnızca saat olarak kullanılmasının dışında adımlarınızı sayar, konumunuzu gösterir, mesajlarınıza kolayca ulaşmanızı sağlar. Suya dayanıklı olması sayesinde her türlü hava koşulunda size eşlik edebilecek olan akıllı saat, en iyi aksesuarlarınızdan biri olacak. Şık tasarımı ve işlevsel özellikleriyle hayatınızı kolaylaştıracak mükemmel bir hediye!

4. Müziğin içine dalın: Beats Studio Buds

Şarkı dinlerken müziğin içinde kaybolmak isteyenler için en güzel hediyelerden biri Beats Studio Buds! Beats, kullanıcılarına güçlü ve dengeli bir ses sunar. Gelişmiş dijital işlemcisi, gürültü önleme özelliği ile gün boyu müzik duygunuzu kaybetmemenize yardımcı oluyor. İki farklı dinleme modu sayesinde ses kontrolünü tamamen size bırakarak yalnızca istediğiniz sesleri duymanızı sağlıyor. Genişletilmiş kablosuz menzili ile kesintisiz müziğin tadını çıkarın!

5. Yemeği o yapsın, zamanınız size kalsın: Electrolux Explore 6 Airfryer

Electrolux Explore 6 Airfryer, size en sevdiğiniz kızarmış yemeklerin tadını çıkarmanın daha sağlıklı bir yolunu sunuyor. Doğal, gevrek bir görünüm için çok fazla yağ kullanmanıza gerek kalmaz çünkü Explore 6 Airfryer sıcak hava sirküle ederek bunu az miktarda yağ ile sağlar. Üstelik son derece pratik bir kullanımı bulunur. İşten eve yorgun döndüğünüzde en pratik ve en sağlıklı yiyecekleri hazırlamanıza yardımcı olur!

6. QLED'in keyfini tadın: Samsung 50QN90B 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV

Kendinize alacağınız en iyi hediyelerden biri de 50QN90B 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV olabilir. Samsung Neo QLED, doğru ışık kontrolü sayesinde hem en karanlık hem en aydınlık sahnelerde ayrıntıların keyfini yaşamanız için geliştirilmiş. TV'nin sahip olduğu büyük ekran sayesinde evinizde kalabalık misafir gruplarını ağırlayabilir, onlarla birlikte dizi, film veya maç keyfi yapabilirsiniz.

7. Masaj keyfini yaşayın: Mega Plus Titreşimli Masaj Tabancası

Sporla ilgileniyorsanız veya kaslarınız sık sık rahatlamaya ihtiyaç duyuyorsa Mega Plus Titreşimli Masaj Tabancası kendinize alacağınız en iyi hediye! Artık evinizin konforunda hiç kimseye ihtiyaç duymadan günün yorgunluğunu atmanız mümkün. 4 masaj başlığı olan cihaz, o gün hangi bölgenizin ihtiyacı varsa ona yönelik bir masaj imkânı sağlıyor. Sakin ve stressiz anlar sizi bekliyor!

8. Banyo keyfinizi arttıracak: Gaeshow Modern Bambu Banyo Tepsisi

Gaeshow Modern Bambu Banyo Tepsisi, yüksek kaliteli bambu malzemelerinden üretilmesiyle banyonuzda sorunsuzca kullanmanızı sağlıyor. Küvetinizde otururken isterseniz içeceğinizi için isterseniz telefonunuzdan dizi izleyin ve içeceğimi, telefonumu nereye koyacağım diye endişelenmeyin. Üzerine aromatik yağlarınızı ve mumlarınızı koyarak da kullanabileceğiniz bu tepsi ile kendinize dingin bir zaman yaratabilirsiniz. Bambu tepsi sayesinde günün yorgunluğuna keyifli bir mola!

9. Yatak odanıza şıklık katın: Madame Coco Farine Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti

Yatak odanızı daha şık bir hâle getirmenin yolu kesinlikle şık bir nevresim takımı! Siz de nevresim takımı âşıklarındansanız Madame Coco'nun Farine Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti'ni kendinize armağan edebilirsiniz. Şık desenleri ve pamuklu içeriği ile odanıza şıklık katan ürün, mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak. Bir de mis gibi yumuşatıcı kokusu da eklenince kendinizi pamuklara sarmalanmış gibi hissedeceksiniz!

10. Elegant bir seçim: Amisglass Sürahi ve Cam Seti

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Amisglass Sürahi ve Cam Seti, masanızın en şık seti olacak. En iyi kalite kurşunsuz kristalle tasarlanan set, mükemmel dokuda bir tasarıma sahip. Retro tarza sahip bardakları nerdeyse kırılmayacak şekilde güçlendirilmiş ve ele tam oturacak şekilde işlenmiş. Seti bulaşık makinenizde kolayca yıkayabilirsiniz. Evinizde veya ofisinizde kullanabileceğiniz sürahi ve iki bardaktan oluşan set, ortama elagant bir hava katacak.