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Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

13.11.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı durumlarda alelacele hediye almak ya da seçmek zorunda kalabilirsiniz. Son dakika planlanan ve katılmanızı gerektiren bir doğum günü organizasyonu ya da tebrik ziyaretleri için hediye arayışı kolay olmayabiliyor. Neyse ki herkese hitap edebilecek ürünler de yok değil! Söz konusu durumlar için hızlıca alabileceğiniz hediye önerileri derledik. Gelin, günü kurtarabilecek hediye fikirlerine birlikte göz atalım.

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Herkese ve her zevke hitap edebilecek pek çok hediye seçeneği bulunuyor. Bu ürünler genel olarak her evde ya da kişisel olarak herkeste bulunan şeyler olabilir. Örneğin bir çerez takımına kimse hayır demez ya da bir televizyon battaniyesine… Birbirinden kullanışlı ufak tefek pek çok eşya ya da dekoratif ürün hediye olarak sunulabilir. Hızlıca bir hediye seçimi yapabilmek için listeyi inceleyebilirsiniz.

1. Kahve tutkunlarına özel: GEMFUL Seyahat Kapaklı Kahve Kupa

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

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Elinden kahve düşürmeyen kişilere alınabilecek en güzel hediyelerden biri GEMFUL Seyahat Kapaklı Kahve Kupa olabilir. İç materyali paslanmaz çelikten üretilen kupa, içerisindeki içecekleri uzun süre sıcak ya da soğuk tutabiliyor. Çevre dostu, BPA içermeyen özel dış malzemeleri; içeceği tüketirken plastik kokusu ve benzeri gibi olumsuz durumları yaratmıyor. Kahve tutkunu sevdiklerinize kesinlikle almanız gereken bir hediye!

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2. Mekânların havasını yenilemek için: Karaca Erguvan Oda Kokusu Seti

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Ev veya ofis ziyaretlerine gittiğinizde yanınızda götürebileceğiniz hoş bir hediye seti ile tanışmanızı istiyoruz. Karaca Erguvan Oda Kokusu Seti herkesin hoşuna gidebilecek tarzda bir hediye olabilir. Sette yer alan el kremi, çubuklu oda kokusu ve mum; erguvanın eşsiz kokusunu içeriyor. Son dakika ziyaretlerinizin kurtarıcısı olabilecek bu mükemmel, hoş kokulu seti değerlendirmenizi öneriyoruz.

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3. Hem çalışanlara hem öğrencilere: Busstier Gri Cepli Çizgili Tarihsiz Ajanda

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Yeni bir işe başlayanlara ya da öğrencilere alınabilecek en güzel ve özel hediyelerden biri de ajandalar! Busstier Gri Cepli Çizgili Tarihsiz Ajanda, alacağınız kişinin yüzünü güldürecek en güzel hediyelerden. Telefon ve kartvizit için iki ayrı cebe, kalem için de bir lastik bölmeye sahip ajanda çizgili ve tarihsiz. Ajandanın dış yüzeyi ise suni deriden üretilmiş. Hediye olarak verilmek için ideal bir ürün.

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4. Nostalji meraklılarına: GolDoars 6'lı Set Retro Vinil Plak Bardak Altlıkları

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Nostaljik ürün meraklılarına özel olarak tasarlanan GolDoars 6'lı Set Retro Vinil Plak Bardak Altlıkları, tercih edilebilecek en farklı hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Bardak altlıkları dekoratif amaçla kullanım imkânı da sunuyor. Ev ya da ofis ortamlarına şıklık katacak bu farklı tasarıma sahip bardak altlıkları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Sevdiklerinize farklı bir hediye sunmak isterseniz bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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5. Kitap kurtlarına: UberKraft Ağaç Desenli Kitap Desteği Kitap Tutucu İkili Set

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Kitapları istenilen yerde kolayca sergileyebilmek için özel olarak tasarlanan kitap tutucular son zamanlarda bir hayli revaçta. Siz de kitapsever dostlarınız için bir hediye arayışındaysanız UberKraft Ağaç Desenli Kitap Desteği Kitap Tutucu İkili Set’i değerlendirebilirsiniz. Çelik levhadan üretilen ürün, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip. Ürünün farklı desen seçeneğinin de olduğunu belirtelim.

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6. Hem kullanışlı hem dekoratif: Güneş Lazer Dekoratif Coffee Yazılı Mutfak Fincan ve Kupa Askılığı

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Mutfaklardaki en işe yarar araç gereçlerden biri de kulplu bardaklar için tasarlanan dekoratif askılıklar olabilir. Hem modern bir hava katan hem düzen sağlayan askılıklar farklı modellerde karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de Güneş Lazer Dekoratif Coffee Yazılı Mutfak Fincan ve Kupa Askılığı. Çift taraflı bant ile duvara yapıştırılan askılıklar MDF malzemeden üretilmiş.

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7. Ev içinde battaniyesiz duramayanlara: Katolang Kabarık Çıtçıtlı Giyilebilir Battaniye

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Evde vakit geçirmeyi seven, bu esnada battaniyelerden ayrılamayan kişiler için en iyi hediye önerisi Katolang Kabarık Çıtçıtlı Giyilebilir Battaniye’yi sizlerle tanıştıralım. Özellikle TV başında vakit geçirenleri sevindirecek bu güzel ürün; bilgisayar kullanırken ya da bir şeyler atıştırırken hareket özgürlüğünü kısıtlamadan battaniyeyi kullanabilme özelliği sunuyor. Soğuk kış günlerinde sevdiklerinizi sıcak tutmak isterseniz ürüne göz atabilirsiniz.

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8. Renklerin enerjisine inananlara: Ardenhome Dekoratif Pampas Otu

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Evde, ofiste ve tüm kapalı yaşam alanlarında kullanılabilecek şık bir ürün olan Ardenhome Dekoratif Pampas Otu, rengârenk görünümüyle ortama güzel bir enerji yayıyor. Bitkilerden ve yaydığı güzel enerjilerden hoşlananlar için güzel bir hediye önerisi olabilir. Ürün, on altı adet renklendirilmiş ve şoklanmış pampas otundan oluşuyor. Özellikle ev ve ofis gibi yeni mekân sahibi kişilere hediye etmek için ideal bir ürün olabilir.

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9. Şık ve doğal: Akasya Dörtlü Çerezlik

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

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Mutfakların vazgeçilmez eşyalarından biri olan çerezlikler, hediye olarak da sunulabilen ürünler arasında bulunuyor. Şık ve doğal görünümüyle ilgi çeken Akasya Dörtlü Çerezlik, bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Ahşap görüntüsüyle sıcak bir görünüm sunan kaseler, çerez ya da diğer atıştırmalıklar için kullanılabilir. Armağan ettiğiniz kişinin beğenisini kazanacak bu dörtlü kâse setini kesinlikle değerlendirmelisiniz.

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10. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: U Store Ayıcıklı Dekoratif Kaktüs ve Sukulent Saksısı Mumluk

Aldığınız kişinin işine yarayıp asla üzmeyecek en iyi son dakika hediyeleri

Çocuk ruhlu kişilere alınabilecek en güzel hediyelerden biri U Store Ayıcıklı Dekoratif Kaktüs ve Sukulent Saksısı Mumluk olabilir. İster saksı ister mumluk olarak kullanılabilen bu ürün, her mekânın havasını değiştirecek türden. Saksıyı bahçe ya da balkon gibi alanlarda kullanarak ortama hareket katmak mümkün. Hem kullanışlı hem dekoratif olan ürünü kendinize veya sevdiklerinize alabilirsiniz.

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