Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, "Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili daha önce 'Kazadan kaza çıkarmayın' açıklamanız olmuştu. Biraz açabilir misiniz?" sorusunu "Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinden sonra konuyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. O dönem ben Ulaştırma Bakanıydım. Beşir Atalay İçişleri Bakanıydı. Kendisi olay yerine gitti. Oradaki arama tarama çalışmalarını yürüttü." diye yanıtladı.

Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz de elimizdeki bütün imkanlarla enkaza ulaşılmasını ve bir an evvel kazazedelerin kurtarılması için gayret gösterdik. O günlerde yaşananları biliyorsunuz. Hava şartlarının ağırlığı ve o koordinasyon konusunda, hala kafalarda izah edilemeyen bazı sorular mevcut. Bu konu birçok yönüyle araştırıldı. Mahkemeye intikal ettirildi. Takipsizlik kararı verildi ve nihayet geçtiğimiz aylarda da dosyanın tekrar açılmasına karar verildi. Burada taksiratı olan şüpheliler varsa, olayın bütün yönüyle aydınlatılması için gereken her şey yapılacak. Adalet Bakanlığımız bu konuda çalışmaları başlattı. Bundan sonra iş yargınındır. Yargı kararını verecek. Her şeyi yeniden başlatacak ve burada kamuoyu vicdanının tatmin eden, Büyük Birlik camiasının, Alperenlerin bu noktadaki tereddütlerini giderecek her türlü çalışma yapacak. Peki Alperenlerin bize karşı kırgınlığı veya kızgınlığının sebebi ne?" Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurulu'na bir rapor hazırlattı. Bu rapor kamuoyuna yayıldıktan sonra değerlendirmeler oldu. İşin ilk anından son dakikasına kadar bizzat ilgilendiğim bir konuda, raporda doğrusu hilaf-ı hakikat bazı unsurlar vardı. Esasında benim tepkim, bu raporda, masa başında, sahada olanları anlamadan, dinlemeden, yapılan işlemlereydi. Yoksa Muhsin Başkanın şehadetine yönelik bir değerlendirme yapmam, onun bu olayını hafife alamam, akla ziyan bir iştir. Biz Muhsin Başkan ile çok yakın çalıştık. Birçok konuda istişarelerimiz oldu. Sabah da ifade ettiğim gibi, 'kazadan kaza çıkarmayın' lafını Muhsin Başkanın şehadetiyle ilişkilendirmenin bu işin yanlış anlaşılmasına sebep oldu. Böyle bir şey düşünmem söz konusu değildir. Eğer bu konuda Büyük Birlik camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem, bu vesileyle buradan bir kez daha özür diliyorum. Böyle bir şey benim tabiatımda olmaz. Değerlerimle, Büyük Birlik Partililerin değerleri arasında bir fark yok. O yaşanan olayda bizler kahrolduk. Orada acziyeti yaşadık."