Yıldırım Esenyurt'ta iftar programına katıldı

\u0130STANBUL,(DHA)-AK Parti \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Esenyurt, Cumhuriyet Meydan\u0131'nda d\u00fczenlenen iftar program\u0131na kat\u0131ld\u0131.\n(FOTO\u011eRAF)\n Annesine s\u00f6ylediklerine dayanamam\u0131\u015ft\u0131! Ac\u0131 haber geldiBakan Turhan: \u201cBu co\u011frafyada b\u00fcy\u00fck devlet olman\u0131n bedeli var\u201dFatih Camii avlusunda binlerce ki\u015fi oru\u00e7 a\u00e7t\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum