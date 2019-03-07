İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da yeterince park alanı olmadığını belirterek, "1 milyon 700 bin park yerine ihtiyaç var. Sokaklar da dahil, yeraltı, yer üstü otoparklar da dahil bunların tamamı 700 bin kadar. Yani 1 milyondan fazla park yerine ihtiyaç var." dedi.

Yıldırım, Bağdat Caddesi’nde bir kafede düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine katıldı.

Bazı mahalle ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Bu uygulamanın sebebine bakmak lazım. Niye bu? Yeterince park yok. 1 milyon 700 bin park yerine ihtiyaç var. Sokaklar da dahil, yeraltı, yer üstü otoparklar da dahil bunların tamamı 700 bin kadar. Yani 1 milyondan fazla park yerine ihtiyaç var. Bu sokaklar aslında işgal ediliyor. Park falan değil. Sokaklar işgal edildiği için de trafik tıkanıklığı oluyor. Bizim oradaki hedefimiz, sokak parklanmalarını ilk etapta yüzde 30 azaltmak." diye konuştu.

Gençlerin belediye seçimlerinde vereceği kararın önemine değinen Yıldırım, yaklaşık 1,5 aydır kampanyayı yürüttüğünü, bu süreçte İstanbul paydaşlarıyla bir araya geldiğini ve gençlerle de buluştuğunu, gençlerin sorularına cevap vererek ona göre politika belirlediklerini söyledi.