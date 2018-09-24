Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan çoban hastanede öldü

Ardahan'ın Posof ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban, hastanede yaşamını yitirdi.
Önceki gün Posof ilçesine bağlı Erim köyü yaylasında hayvan otlattığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Erzurum'a sevk edilen Hamza Aydın (38), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın cenazesi, Posof'un Derindere köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
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