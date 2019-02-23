HABER

YILDIRIM SARIYER'DE BÖREK YEDİ, MARTILARA SİMİT ATTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:44 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu.

İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu. Yıldırım ilk olarak, güzergah üzerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na uğradı. Muhtar Nevzat Aktan ve orada bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı 3. kademe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Binali Yıldırım, MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı'na da uğradı. Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım, basın mensuplarına ve vatandaşlara da börek ikram etti. Esnaflarla sohbet eden Binali Yıldırım, Sarıyer'de kafelere de uğradı. Yıldırım, kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştı, sohbet etti. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı. Yıldırım ayrıca Sarıyer Spor Kulübü'nün kafeteryasına giderek, orada bulunanlarla da tokalaştı.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Yıldırım'ın ziyaretleri
- Yıldırım'ın börek yemesi
- Gazetecilere börek ikram etmesi
- Yıldırım'ın kafelere uğraması
- Yıldırım'ın martılara simit atması
- Detaylar

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Peribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldıPeribacalarında yıkım kararı verilen 16 yapıdan 12'si yıkıldı
Kadıköy'de dövülerek öldürülen taksicinin oğlu konuştuKadıköy'de dövülerek öldürülen taksicinin oğlu konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul'da sıcaklık sıfır derede! Yeni uyarı var

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kadıköy'de taksi sürücüsü dövülerek öldürüldü

Kadıköy'de vahşet! 3 kişi taksiye bindi ve...

Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.