HABER

YILDIRIM: SİZE PARMAK SALLAYIP, TEHDİT EDEN ADAY DEĞİL SİZİ BAŞ ÜSTÜNDE TAŞIYAN BİR ADAY LAZIM

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret etti.

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başakşehir'deki Mutlusan Elektrik Fabrikasını ziyaret etti. Yıldırım ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu seçimler herkesi ilgilendiriyor. Gençleri, çocukları, kadınları, herkesi ilgilendiriyor. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp, tehdit eden aday değil sizi baş üstünde taşıyan bir aday lazım. Bir belediye başkanı lazım." dedi.

"BAŞAKŞEHİR HAKİKATEN ÇOK GÜZEL TEMSİL EDİYOR İSTANBUL'U"
Yıldırım, basın mensuplarından gelen 'Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Sizin gönlünüzde yatan bir şampiyon var mı?' sorsuna şu yanıtı verdi:
"Süper İstanbul'a süper takımlar yaraşır. Başakşehir hakikaten çok güzel temsil ediyor İstanbul'u. Her ne kadar bazılar Başakşehir'i görmezden geliyorsa da Başakşehir göğsümüzü kabartan… İstanbul'un ismini çok güzel tanıtıyor. Çok güzel sonuçlar alıyor. Başakşehir şampiyon olur da Başakşehir'in başkanı şampiyon olmaz mı? Bu şehrin bütün takımlarının hepsi bizim takımımız. Birini diğerinden ayırt edemeyiz. 5 tane Süper ligde takımımız var. Hepsi de bu şehrin gururu, onuru. Bazılarını 100 yıllık geçmişi var. Bazılarının 20 yıllık geçmişi var. Hangi yaşta olursa olsun bütün takımlarımız İstanbul'un marka değerini yükselten takımlar."

"OYUMU AYDINLI BÖLGESİNDE KULLANACAĞIM"
Yıldırım, "Oyunuzu nerede kullanacaksınız?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Tuzla'da oturuyorum. Oyumu da Aydınlı bölgesinde kullanacağım. Eşim Semiha hanımla beraber sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanıp, sonuçları bekleyeceğiz. Seçimlere katılımın yüksek olacağı kanaatindeyim. Bu vesile ile İstanbullulara önemli bir çağrı yapmak isterim. İstanbul'un geleceği bu şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. İstanbul'da 10 buçuk milyon seçmen var. Bütün hemşerilerimizin İstanbul'un geleceği için 'bende varım' diyerek mutlaka seçime katılmalarını arzu ediyorum. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü İstanbulluların vereceği karar çok önemli olacak."

"BU SEÇİMLER HERKESİ İLGİLENDİRİYOR"
Yıldırım, "Belediyelerin görevleri bellidir. Hükümetin konumu bellidir. Bütün belediyeler bütçelerinin büyük bir kısmını toplanan vergilerden alır ve Ankara'dan gelir. Dolayısıyla Ankara bir belediyenin bir sıkıntısı varsa mutlaka çözer. Cumhurbaşkanımızın uyarısı şudur, 'Harcamalarınızı dikkatli yapın. Tasarrufa dikkat edin. Şeffalığa dikkat edin. Yapacağınız projelerde yönettiğiniz ilçenin, ilin öncelikli ihtiyaçlarını esas alın, İsraftan kaçının.' Verilen mesaj budur. Bu seçimler herkesi ilgilendiriyor. Gençleri, çocukları, kadınları, herkesi ilgilendiriyor. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp, tehdit eden aday değil sizi baş üstünde taşıyan bir aday lazım. Bir belediye başkanı lazım." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Yıldırım'ın açıklamaları
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Genel ve detaylar

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, “Başkanlık iki dönemle sınırlanmalı”Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, “Başkanlık iki dönemle sınırlanmalı”
Gerçeği aratmayan yangına müdahale ve deprem tatbikatı nefes kestiGerçeği aratmayan yangına müdahale ve deprem tatbikatı nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.