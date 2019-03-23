Yıldırım, STK temsilcileri ve iş insanlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İşsizlik var, ekonomik sıkıntı var. Onda da haklısınız ama bunlar geçici şeyler. Unutmayın biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Biz 2008 krizini yaşadık, 17-25 Aralık'ı yaşadık, 15 Temmuz’u yaşadık, Gezi olaylarını yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik mi? Yine bu sıkıntıların üstesinden gelecek kadrolar biziz, AK Parti’dir, Cumhur İttifakıdır." dedi.

Yıldırım, Bahçelievler’de bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, seçime bir hafta kaldığını belirterek, vatandaşların vereceği kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

İstanbul’un Türkiye’nin ekonomisini sırtladığını, Anadolu ve Balkanlardan herkesin burada olduğunu vurgulayan Yıldırım, İstanbul’un milli gelirdeki payının büyüklüğüne dikkati çekti.

İstanbul’un Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Yıldırım, buraya tecrübenin gerektiğini söyledi. Yıldırım, o tecrübeye sahip olduğunu, İstanbul'un her ferdiyle ittifaklarının bulunduğunu vurguladı.