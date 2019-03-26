YILDIRIM ÜMRANİYE'DE METROYA BİNDİ

Gökhan ÇELİK/İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi. Gişelerde İstanbulkart okutarak metroya binen Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ caddesi üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Yıldırım'ın metroya binmesi

-Metrodakilerle konuşması

-Metrodan indikten sonra esnaf ziyareti

-Genel ve detaylar

