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YILDIRIM ÜMRANİYE'DE METROYA BİNDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK/İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi.

Gökhan ÇELİK/İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ümraniye Metro istasyonuna geldi. Gişelerde İstanbulkart okutarak metroya binen Yıldırım, yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı metro durağında inen Yıldırım, Alemdağ caddesi üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti.
Görüntü Dökümü:
-Yıldırım'ın metroya binmesi
-Metrodakilerle konuşması
-Metrodan indikten sonra esnaf ziyareti
-Genel ve detaylar

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