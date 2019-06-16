Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı ortak yayında soruları yanıtlıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirileceği ve bütün kanallara açık olan ortak yayın, saat 21.00’de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başladı.

İsmail Küçükkaya: “Biz seçmen olarak zarfın içine 4 pusula attık, sizde şunu söylediniz, nasıl olur 4 pusuladan 3’ü geçerli sayılır biri geçersiz sayılır?”

“20 liranın 5 lirası sahte diyorsunuz, buna kimse inanmaz”

Ekrem İmamoğlu: “AA bu veriyi niye kesti, sayın Yıldırım’ın tek bir açıklaması yok. AA yetkilileriyle görüştü mü, bakanlarla görüştüğünü ifade etti. Niçin 12 saat veri verilmedi. 20 bin 388 maddi hasarlardan indi. Geçersiz oylar sayılınca 13 bin 888 indi. Sonra sondaj yapacağız dediler ve 13 bin 729 a indi o sandıklar 57 sandıkta bizim adımıza artı oy çıktı. YSK bir karar verdi, sonuç son tutanakta budur 24 binden 14 bin 657 ye inen oy oranı. Burada 4 oy var, oyları çıkartıyoruz muhtarlık seçimi pırıl pırıl, ilçe meclis üyesi, ilçe belediye başkanlığı seçimi, şaibesi bir tek İBB başkanlığına dokunuyor. Bu olası bir şey değil. Bir örnek vermek istiyorum. Senin 20 liranın 5 lirası sahte diyorsunuz, buna kimse inanmaz. İBB seçimi tertemizdir, anamızın aksütü kadar helaldir. Çaldılar bunun içinde büyük bir itham var. Bu çaldıran lafı olmaz, kime söylüyorsunuz, AK Parti’li sandıkta görev alanlara mı söylüyorsunuz, diğer partili sandık kurulu üyelerine mi söylüyorsunuz. YSK raporunda çaldılar yok, halk dilinde söylediler diyor sayın Yıldırım, her yerde çaldılar sözü var.”