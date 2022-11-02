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Yıldırım’a kentsel tasarım ve mimari ödülü

02.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım Belediyesi’nin restore ederek “uzay ve astronomi” temasıyla yakın zamanda hizmete açmayı planladığı ‘Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ projesi Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Altın Karınca Ödülleri yarışmasında ‘Kentsel Tasarım ve Mimari’ dalında ödüle layık görüldü.

Yıldırım’a kentsel tasarım ve mimari ödülü

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehirler oluşturma yolunda belediyelerin örnek uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlediği Altın Karınca Ödülleri düzenlenen programla sahiplerini buldu.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, 10 farklı alanda 375 projenin yarıştığı ödüllerde “Kentsel Tasarım ve Mimari” kategorisinde Altın Karınca’nın sahibi oldu. Yarışmada ayrıca 39 belediyenin 49 projesi de ödüle layık görüldü.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2020 yılında ‘Anne Eli Değsin’ projesi ile ‘Çevre ve Atık Yönetimi’ kategorisinde bu yıl da ‘Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ projesiyle ‘Kentsel Tasarım ve Mimari’ dalında ‘Altın Karınca Ödülü aldıklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri işlerin takdir edilmesi ve beğenilmesinin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızın eğitim yaşamının yanında sosyal ve kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanması için bir eğitim yapısı olan ve yüzyıllar boyunca bu amaçla kullanılmış olan Molla Yegan Medresesi’ni çocuk üniversitesine dönüştürüyoruz. Çalışmaların yüzde 98’ini tamamladığımız çocuk üniversitemizi çok yakında evlatlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde Drama Atölyesi, Matematik Atölyesi, Sanat Atölyesi, Hayal Tasarım Atölyesi, Oyuncak Kütüphanesi, Sanal Gerçeklik Atölyesi ve Fen Atölyelerinin bulunacağını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Teknolojik ve sanatsal anlamda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için tesisimizde birbirinden güzel eğitimler planladık.

Ayrıca çocuk kütüphanesi, anne çocuk etkinlik mutfağı, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktivitelerinin yapılacağı merkezimizde, anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesi adına etkinlikler gerçekleştireceğiz. Tüm Yıldırımlı annelerin ve çocukların göz bebeği olacak mekânımız şimdiden Yıldırım’a hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

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Marmara Belediyeler Birliği (MBB)

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