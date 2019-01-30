HABER

Yıldırım’dan Ümraniye’de dönüşüm müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 22:48 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de imar sorunu yaşayan bazı mahallelere müjdeli haber verdi.

Yıldırım’dan Ümraniye’de dönüşüm müjdesi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de imar sorunu yaşayan bazı mahallelere müjdeli haber verdi. Yıldırım, tapu sorununun yüzde 95’inin halledildiğini hatırlatarak, “İmar planları çıktı. İnşallah Mart’tan sonra da buraları ada bazlı dönüşüme tabi tutacağız. Siz isterseniz bunları beraberce yapacağız” dedi.
Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, gece Gümüşhane Yayladere Köyü Derneği’nde düzenlenen programa katıldı. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, geçmişte CHP döneminde İstanbul ve Ümraniye’de yaşanan belediyecilik sorunlarına değindi. Daha sonra Ümraniye’de Mehmet Bingöl ve Hasan Can’ın göreve geldiğini hatırlatan Yıldırım, “Yirmi beş senedir burada çamuruyla, çöpüyle, yollarıyla, dönüşümü ile uğraştılar. Hemen hemen Ümraniye’nin yüzde 65’i depremden dolayı sıkıntılı yerdi. Eski binaları ve yapılamayan arsaların birçoğu yapıldı. Kırk milyon metrekare on beş yılda inşaat izni verildi ve yenilendi binalar. Ve deprem yönünden de binaların yüzde 65’i çok iyi duruma getirildi” şeklinde konuştu.
Ümraniye’nin sadece bazı mahallelerinde dönüşümle ilgili sorunlar yaşandığını dile getiren Yıldırım, “Bir kaldı bu bölgede altı tane mahallemiz. Bunun da tapularının yüzde 95’i halledildi. Ben hem sizleri hem de belediyedeki arkadaşlarımızı dinliyorum. İmar planları çıktı. İnşallah Mart’tan sonra da buraları ada bazlı dönüşüme tabi tutacağız. Siz isterseniz bunları beraberce yapacağız. Bunların formülleri belli. Biz bunları KİPTAŞ’ta yapıyoruz, deneyimliyiz zaten. Bu bizim işimiz. En iyi işimiz imar zaten. İmarı en iyi şekilde yapacağız” diye konuştu.
Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşları dinleyerek onların sorularını yanıtladı ve yeni dönemde Ümraniye’de yapacakları projeleri anlattı.

Yıldırım’dan Ümraniye’de dönüşüm müjdesi

Yıldırım’dan Ümraniye’de dönüşüm müjdesi

Yıldırım’dan Ümraniye’de dönüşüm müjdesi

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremezMuharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez
İnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremezİnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.