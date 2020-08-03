Dünya dışı yaşamın olasılığı kanıtladı!

Araştırma, yaşamın serpilmesi için yalnızca tek gezegenin uygun koşullara sahip olduğu Güneş sistemimizin aksine, evrenin diğer kısımlarının pek çok yaşanabilir gezegene ev sahipliği yapabileceğini öne sürüyor. Evrenin başka yerlerinde yaşam arayan bilim insanları, düzenli olarak "yaşanabilir bölge"deki gezegenleri inceler. Bu bölge, gezegenlerin suyun anında buharlaşmayacağı kadar kendi yıldızından uzak ancak donmayacak kadar da bu yıldıza yakın olduğu aralıktır. Araştırmacılar, evrenin başka bir yerinde Dünya dışı yaşam aramak için en umut verici yolun, Goldilocks Bölgesi ismiyle de bilinen, yıldızından tam olarak bu mesafedeki gezegenleri bulmaktan geçtiğini düşünüyor. Yeni araştırma, Trappist-1 diye bilinen ve yaşanabilir bölgesinde en az üç gezegen barındıran, görece yakın ve ünlü bir gezegen sistemine bakıldıktan sonra hayata geçti. Hakemli bilim dergisi Astronomical Journal'da bu hafta yayımlanan araştırmanın başını çeken Kaliforniya Üniversitesi, Riverside kampüsünden (UC Riverside) astrobiyolog Stephen Kane şunları söyledi:

Bu, bir yıldızın sahip olabileceği azami yaşanabilir gezegen sayısını ve neden bizim yıldızımızda sadece bir tane yaşanabilir gezegen olduğunu düşünmeye yönlendirdi.

Bu adil gözükmüyordu! Bir yıldız sisteminin kaç tane yaşanabilir gezegeni destekleyebileceğini anlamak isteyen araştırmacılar, yıldızlarının yörüngesinde dolaşan farklı boyutlardaki gezegenlerin bilgisayar ortamında canlandırılmalarına olanak tanıyan bir model üretti. Model, teorik olarak milyonlarca yıla uzanan süre boyunca, bu gezegenlerin yıldızları etrafında dolanırken birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceğini hesaba kattı. Ekip Güneş'imize benzeyen bir yıldızın, her biri sıvı su barındıran ve yaşanabilir koşullara sahip, en fazla 6 gezegeni kaldırabileceğini buldu. Diğer yıldız türleriyse tam 7 gezegene imkan tanıyabiliyor. Eğer bundan daha fazla sayıda varsa, gezegenler çok yaklaşarak birbirlerinin yörüngelerini bozuyor. Araştırma, yıldızımızın görece küçük, tek yaşanabilir gezegene sahip olmasının nedenini ve bunu değiştirebilecek koşulları aydınlatmaya da yardımcı oldu. Sorunumuzun bir kısmını Güneş sistemimizdeki gezegenlerin oval bir yörüngede hareket ediyor olması oluşturuyor gibi gözüküyor. Eğer yörüngeleri daha dairesel ve düzenli olsaydı, temaslarını daha iyi şekilde en aza indirebilir ve böylece daha kararlı yörüngelere sahip olabilirlerdi.