Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı!" Yeter artık aynı soruları soruyorsunuz"

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi birçok şarkısıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Tilbe, sosyal medya hesabından iyi olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

Usta sanatçı İstanbul Nişantaşı’nda görüntülendi. Tilbe, kendisine soru soran muhabirlere sinirlendi.

"ÇEKİLİN ÖNÜMDEN"

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Yıldız Tilbe karşısında gazetecileri görünce, kendisine gelen sorulara kızdı. Tilbe, “Hayır istemiyorum! Açım açım. Çekilin önümden” dedi ve soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Tilbe’ye sosyal medyada da gündem olan sağlık durumu soruldu. Sinirlenen ünlü sanatçı, “İnsanı kızdırıyorsunuz. Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter” diyerek sert tepkiler verdi.





