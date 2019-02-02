HABER

Yıldıztepe'de hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe'de hafta sonu hareketliliği yaşanıyor

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonunda çevre illerden gelen kayakseverlerle doldu.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Kayak yapıp eğlenmek isteyen tatilciler, çeşitli aktivitelere katılarak vakit geçiriyor.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin popülerliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

Kayak merkezinde her seviyeye göre pistlerin bulunmasından dolayı tercih edilen bir tesis olduğunun altını çizen Yelken, "Buranın harika bir doğası var. Şehrin kalabalığından kaçarak sakinliği arayan ziyaretçilerimiz için çok uygun bir yer." dedi.

Hafta sonu olması ve sömestir tatilinin son günleri olmasından dolayı yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Yelken, bütün kayakseverleri Yıldıztepe'ye davet etti.

Çankırı merkezden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gelen Onur Tunç da sık sık kayak yaptığını anlattı.

Türkiye'nin farklı kayak merkezlerine gittiğini ancak en çok Yıldıztepe'yi beğendiğini aktaran Tunç, merkezin pistlerini ve doğasını çok beğendiğini kaydetti.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
Bursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiasıBursa'da nişanlılara dayakta genç kıza 'ilişki teklifi' iddiası
Kocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldüKocaeli'nde 2018 yılında iş kazalarında 81 işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı ılgaz kayak Yıldıztepe KayakMerkezi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.