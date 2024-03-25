Yılın ilk ay tutulmasını Astrolog Dinçer Güner yorumladı! 'Savaşlar, patlamalar, yangınlar ve kazalar' detayı dikkat çekti

Yılın ilk ay tutulmasını Astrolog Dinçer Güner yorumladı. Terazi burcundan gerçekleşen bu tutulmanın etki süresi tutulma günü itibari ile ortalama 1 ay kadar sürebiliyor. Astrolog Dinçer Güner, ay tutulmasının bireysel, dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerini paylaştı.

YILIN İLK AY TUTULMASI TERAZİ BURCUNDA!

"25 Martta Terazi burcunun 5. Derecesinde yılın ilk ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmanın etki süresi tutulma günü itibari ile +/- 1 aydır. Aslında bir süredir tutulma etkileri içindeyiz ve önümüzdeki 1 aylık süreçte de etkileri devam edecek. Bu tutulmanın bireysel, dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerine birlikte göz atalım.

Bireysel Etkiler;

Terazi burcunda gerçekleşen bir Ay tutulması, genellikle ilişkiler, adalet, denge ve uyum konularını ön plana çıkarır. Terazi, doğal olarak ortaklıklar, evlilikler ve her türlü yakın ilişkilerle ilişkilendirilir. Bu nedenle, Terazi burcundaki bir Ay tutulması, bu alanlarda bazı önemli sonuçlanmaları, değişiklikleri veya aydınlanmaları getirebilir. Bu dönemde ilişkilerinizdeki dengeler bir mercek altına alınır ve neyin işleyip neyin işlemediği daha net bir şekilde ortaya çıkar.

Mevcut ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için mükemmel bir fırsat sunar. İlişkilerinizde adil bir denge olup olmadığını, karşılıklı ihtiyaç ve beklentilerin uyum içinde olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. İlişkilerdeki adaletsizlikler veya dengesizlikler daha belirgin hale gelebilir ve bu durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

Hak ve adalet arayışınız bu dönemde daha da artabilir, haksızlıklar, adaletsizlikler daha çok gözünüze batabilir ve daha tepkili olabilirsiniz bu süreçte.

Bu Ay tutulması, sanatsal faaliyetlere veya güzellikle ilgili konulara olan ilginizi artırabilir. Ev dekorasyonu, kişisel stilinizde değişiklikler yapma veya sanatla iç içe olma arzunuz güçlenebilir. Eğer ki moda alanında bir işe atılmayı düşünüyorsanız (Satışı olabilir, işletmesi olabilir, ticareti olabilir, eğitimi olabilir) tutulma bu konuları da destekleyici bir şekilde çalışacaktır. Ya da sanata olan eğiliminiz artabilir, yetenekleriniz ortaya çıkabilir veya var olan yeteneklerinizi daha çok parlatabileceğiniz alanlarla karşılaşabilirsiniz.

Çevrenizden kişiler sizler için çöpçatanlık yapabilir veya siz arkadaşlarınızı özel anlamda bir şeyler olması birileri tanıştırabilirsiniz. Eğer özel anlamda yalnızsanız veya ortaklık kurmak gibi bir düşünce içindeyseniz tam da bu tutulma sürecinde ya yeni bir partnerle bir araya gelebilir ya da ortaklık- iş birlikleri gibi konular gündeme gelebilir.

Sağlık açısından baktığımızda ise bu tutulma bel bölgesi, böbrekler ve kasık bölgesinin hassasiyetine işaret edebilir.

Dünya üzerinde ki etkileri;

Bu tutulmaya Kova burcunda seyahatine başlayan Pluton’un güçlü bir desteği olacak. Bu tutulmada Edasich ve Tureis sabit yıldızları etkin olacak.

Terazi burcu dünya astrolojisine göre; dış ilişkileri, savaş ve barışları, barış anlaşmalarını, dost-düşman ilişkileri, boşanmalar, evlilikler, hakimler, savcılar, adalet gibi temalara işaret eder.

Ülkeler arası barış ve iş birliği görüşmelerinin, konuşmalarının artabileceği zamanlardır. Ya da ticari anlaşmaların yapılabileceği zamanlar. Bu dönem tüm diplomatik ilişkilerin önem kazanacağı bir dönem. Uluslararası ilişkilerde yeni anlaşmaların yapılmasına veya mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesine yol açabilir. Diplomatik çabalar ön plana çıkabilir.

Bu tutulma, toplumsal eşitlik, insan hakları ve adalet meselelerinde artan farkındalık ve önemli gelişmeleri tetikleyebilir. Bu dönemde, sanat ve kültürel etkinliklerde önemli olaylar yaşanabilir, estetik ve sanatsal değerler ön plana çıkabilir.

Toplumsal ilişkiler ve hukuk sistemi üzerinde önemli değişiklikler meydana gelebilir. Hukuki düzenlemeler ve toplum yapısında reformlar gündeme gelebilir. Tutulma terazi burcunda olduğundan, Terazi hakimler ve savcılar demektir. Hakimler ve savcılarla ilgili önemli konular gündeme gelebilir.

Pluton’un desteği ile de güçlü iş birlikleri, ticari birliktelikler, ortalıkların kurulmasını görebiliriz. Özellikle dijital dünyada olabilir bu iş birlikleri. Bilim ve teknoloji alanında önemli buluşlar ve yenilikler yaşanabilir. Uzay ile ilgili yeni buluşlar ve keşifler heyecan verici olabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları gibi konularda güçlü adımlar atılabilir. Sanat ve kültür dünyasında dönüştürücü ve yenilikçi akımların ortaya çıkmasına yol açabilir. Tekstil, sanat ve hukukun dijital dünya ile harika entegrasyonları görebiliriz. Dijital ilişkilerin hız kazanması, yapay zeka ile ilişki yaşama modellerini görebiliriz. Yapay zekanın insanın yalnızlık duygusunu yenmesine yardımcı olacak yeni güncellemeleri gelebilir.

5 derece Terazi, Terazi burcunun ilk dekanına işaret eder. İlk dekanın anlamı ise normalin dışında yağış şekillerinin gündeme gelmesi demektir. Mevsim dışı yağışlara şahit olabiliriz

Edasich yıldızı zehirlenmelerle ilgili bir yıldızdır. Bu tutulma ilginç zehirlenme haberlerini görebiliriz. Tureis yıldızı ise deniz ve gemilerle ilişkili bir yıldız. Denizcilikle ilgili önemli olaylar, deniz yoluyla yapılan keşifler gündeme gelebilir. Ticaret gemileri ile ilgili önemli olaylar söz konusu olabilir.

Türkiye açısından baktığımızda ise;

Tutulma anının Ankara’ya göre çıkartılan haritasında gökyüzünde ikizler burcu yükselmekte. Ülkenin ana gündemi; eğitim, bilgi, ulaşım, medya, iletişim, ticari konular olacağına işaret etmekte. Gençler, borsa, yatırımlar, diplomatlar, elçiler, elçiliklerin de gündemde olacağına işaret etmekte.

Gençlerin eğitimleri, gençlerin kullandıkları iletişim gereçleri, iletişim- dijital- teknoloji anlamında yatırımlar gündeme gelebilir. Bu dönem diplomatik ilişkiler, diplomatlarla olan iletişim dili – ilişkiler önem kazanacak. Sanatçıları ve onların ürettikleri ve başarılarını çok konuşacağımız bir tutulma bekliyor bizi. Özellikle uluslar arası alanda önemli başarılar gündeme gelebilir.

Türkiye’nin doğum haritası üzerinden değerlendirdiğimizde ise; ülke haritasında Mars’ın tam üstünde meydana gelecek bu tutulma. Savaşlar, patlamalar, askeri hareketler, panik yaratan durumlar, gerginlikler, kavgalar, yangınlar, patlamalar, kazalar, maden ocakları ile ilgili stresli durumlar gündeme gelebilir. 4. Evde olacağı için tutulma; muhalefet partisi içinde ayrılıklar, tartışmalar, iş birliklerinin bozulması, stres yaratan konular söz konusu olabilir. Aynı şekilde bu dönem gayrimenkul ile ilgili konularda da yeni düzenlemeler, uygulamalar, fiyat politikalarında değişiklikler söz konusu olabilir."







