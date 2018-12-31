Yılın son günü yamaç paraşütüyle uçtular

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yamaç paraşütçüleri yılın son gününde uçuş yaptı.

FlyTürk Havacılık Kulübünce düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütçüleri Amanos Dağları zirvesinde buluştu. Etkinlik kapsamında uçuş yapanlar, Anıt Meydanı önündeki düzlüğe iniş yaptı.

Kulüp yöneticisi Yılmaz Verim, yaptığı açıklamada, 2018 yılının son uçuşunu yapmak için program yaptıklarını söyledi.

Karla kaplı dağdan iniş yaptıklarını belirten Verim, "Arkadaşlarla burada ilk uçuş heyecanı yaşamak isteyenleri uçurduk. Bu uçuşla 2018'i geride bırakacağız. Güzel bir uçuş oldu. Karlı dağlardan uçmak çok güzel." dedi.

İsmail Zeytun ise güzel bir havada uçma fırsatı bulduklarını aktararak, "İskenderun her zamanki gibi çok güzeldi. Bu duyguyu herkesin yaşamasını çok istiyorum. Bu sporu 2 yıldır yapıyorum. İlk gün heyecanıyla devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlk defa uçmanın keyfini yaşayan üniversite öğrencisi Furkan Tuncer de "Uçarken insan kendini gökyüzünde özgür hissediyor." diye konuştu.

Süleyman Çiftçi de yılın son günü çok güzel bir etkinliğe katıldığını kaydetti.

