Yılın son Merkür retrosunun etkilerine dikkat! O burçlardan uzak durun

Astroloji, insanların karakter özellikleri ve burçları ile ilgili pek çok bilgi sağlar. Birçok insan, burçlarına göre birçok konuda kararlar verir, hayat tarzı belirler ve ilişkilerine yön verir. Merkür Retrosu hakkında açıklamada bulunan astrologlar 4 burca dikkat çekti. İşte bir orduya bedel 4 burç...

Ateş elementini temsil eden ve liderlik özellikleriyle bilinen Koçlar, kendilerine yapılan hiçbir yanlışı görmezden gelmez. Cesaretli kişilerdir ve onların savaşçı ruhlarıyla üstlerinden gelemeyecekleri hiçbir olay yoktur. Her yıl 3 kez meydana gelen Merkür retrosunun sonuncusu bugün gerçekleşecek. Bilhassa bu süreçte Koç burçları, kasıtlı ya da kasıtsız kendilerine yapılan hataları görmezden gelmeyecek ve deyim yerindeyse yanıtları çok sert olacak.

Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar ise inatçıdır. Hem cesaretlidir hem de öz saygıları yüksektir. Aslanlar Merkür retrosu sürecinde hataya hata ile karşılık verebilirler.

Tutkularıyla bilinen Akrepler ise strateji belirleme konusunda oldukça yeteneklidir. Onlara bir hata yapmadan önce iyi düşünün. Kendilerine yapılan yanlışları asla sineye çekmezler.

Oğlaklar toprak elementini temsil eder. Hırslı kişilikleri ile bilinen Oğlaklar sabırlı ve disiplinli kişilerdir. Fakat Merkür retrosu sürecinde bu sabırlarından iz kalmayabilir.

