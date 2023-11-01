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Yıllar önceki görüntüler yeniden servis edilmişti! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı' iddiasına yalanlama geldi

01.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu ödülün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına değil bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına verildiği belirtildi.

Yıllar önceki görüntüler yeniden servis edilmişti! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı' iddiasına yalanlama geldi

2005 yılındaki görüntüler yeniden servis edilerek ortaya atılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların 'manipülasyon' olduğu vurgulanırken, ödülün Erdoğan'ın şahsına değil bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiası manipülasyondur.

Yıllardır dolaşımda olan ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla tekrar gündeme gelen iddiaya dayanak gösterilen görüntülerle ilgili açıkça manipülasyon yapılmaktadır.

İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) tarafından verilen “Umursama Cesaret Ödülü”, Holokost (Yahudi Soykırımı) sırasında Yahudilerin kurtarıcılarını onurlandırmak için verilen bir ödüldür.

Dolayısıyla 2005 yılında bu ödülün takdimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, Holokost sürecinde (1933-1945) bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına yapılmıştır.

2014 yılında da tartışmaya konu olan görüntülerle ilgili Türk basınına konuşan ADL yetkilileri, "Biz bu takdir plaketini Başbakana teslim ettik; ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk diplomatların anısına verildi." açıklamasında bulunmuştur.

Ödüle 2011 yılında, 2. Dünya Savaşı sırasında asker olan Polonyalı diplomat Jan Karski'nin adı verilmiştir."

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