HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yıllar sonra yine kan dondurdu: Öldürmek benim için bir ödül!

Yıllar sonra yine kan dondurdu: Öldürmek benim için bir ödül!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:31 | Son Güncelleme

2018 yılında nadir görülen bir zürafayı avladığı için eleştiri oklarını üzerine çeken ve herkesten tepki alan Tess Talley, 'üzerinden seneler geçti ancak hala kendimle gurur duyuyorum. Avladığım her hayvan benim için ödül' dedi.

Yıllar sonra yine kan dondurdu: Öldürmek benim için bir ödül!

2018 yılında türüne ender rastlanan siyah renkli bir zürafayı avlayan Talley, yıllar sonra avladığı zürafa hakkında açıklama yaptı. Talley, zürafayı avladığı gün oldukça duygusal olduğunu ve çok heyecanladığını söyledi.

Screenshot_16

Bir rehberle zürafayı günlerce aradığını da söyleyen kadın, 'iz sürmenin, kilometrelerce yürümenin ve o gün eli boş dönmemenin verdiği başarı hissi inanılmazdı. Hızlı, temiz, etik bir atıştı ve zürafa gereksiz acı çekmeden hemen öldürüldü' diyerek bir kez daha tepkilerin hedefinde yer aldı.

Screenshot_15

Kendisi için bunun bir yaşam tarzı olduğunu da dile getiren Tess, küçüklüğünden beri av hikayeleriyle büyüdüğünü, hiçbir avdan asla pişmanlık duymadığını, hayvanları öldürmekten vazgeçmeyeceğini ve bunun için de hiçbir zaman özür dilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Screenshot_18

Öldürdüğü hayvanların hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, onların tüylerinden mücevher, etlerini de yemeklerinde kullandığını dile getiren 41 yaşındaki avcı, sosyal medya kullanıcılarından taciz ve ölüm tehditleri içeren mesajlar aldığını söylüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildiKoronavirüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Rusya Dışişleri: Karabağ’a yalnızca Rus barış güçleri yerleştirilecek
'Karabağ’a yalnızca Rus barış güçleri yerleştirilecek'
Paşinyan barış anlaşmasını neden imzaladığını açıkladı!
Paşinyan barış anlaşmasını neden imzaladığını açıkladı!
Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'tan seçim yorumu
Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'tan seçim yorumu
Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi
Koronavirüsün en gerçekçi görüntüsü elde edildi
Moda devi Hermes timsah çiftliği satın aldı! Timsah derilerinden...
Moda devi timsah çiftliği satın aldı! Timsah derilerinden...
Brezilya, Çin'in Covid-19 aşısının denemelerini durdurdu
Brezilya, Çin'in Covid-19 aşısının denemelerini durdurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.