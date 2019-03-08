Yıllarca 'dalmaçyalı' damgası yedi, şimdi övgü dolu yorumlar alıyor! Genç kızın mesajı oldukça net: 'Kendinize güvenin'

Yıllarca kendinden nefret eden, saklanan Yussef, zorbalığı yenmesinin tek çaresinin güvenini artırmak olduğunu vurgulayarak instagramın en sevilen kişilerinden biri olmasını şöyle anlatıyor: ''Küçüklüğümden beri zorbalığa ve kötü sözlere maruz kaldım. Doktorlar bile doğduğumda aileme öleceğimi söylemiş. Ama 25 yaşında gayet sağlıklı bir kadınım. Güvenimi kazandığımda kendime bir Instagram hesabı açtım. Ve fotoğraflarımı yayınlamaya başladım.

Aslında amacım benim gibi olan kadınlarla tanışmak bir araya gelmekti. Öyle de oldu ancak diğer insanlardan bu kadar ilgi ve sevgi beklemiyordum. 100 bine yakın bir takipçim var. Ve her yeni güne inanılmaz bir güvenle başlıyorum. Önceden bana hiçbir erkeğin ilgi göstermeyeceğini düşünür üzülürdüm, şimdi tanışmak isteyenlerin mesajlarına yetişemiyorum. Her kadının güzel ve güçlü olduğuna inanıyorum. Sadece kendimize güven duymamız gerekiyor.''

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