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Yıllarca 'dalmaçyalı' damgası yedi, şimdi övgü dolu yorumlar alıyor! Genç kızın mesajı oldukça net: 'Kendinize güvenin'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Sırtını örten doğum lekesi nedeniyle 'Dalmaçyalı' damgası yiyen Yulianna Yussef yıllarca zorbalığa maruz kaldıktan sonra artık kendini 'güzel bir kadın' hissediyor. Derinin rengini veren hücrelerin (Melanositik nevüs) çoğalması nedeniyle böyle bir rahatsızlık yaşayan genç kız, ''insanlar rahatsızlığımın bulaşıcı olduğunu düşünüyordu ben de hiçbir zaman erkek arkadaşım olmayacağını düşünürdüm ancak artık bedenimi seviyor olmam nedeniyle hiçbir şey umurumda değil'' diye konuşuyor.

Yıllarca 'dalmaçyalı' damgası yedi, şimdi övgü dolu yorumlar alıyor! Genç kızın mesajı oldukça net: 'Kendinize güvenin'

Doğuştan doğum lekesi melanositik nevüsle doğan Polonya'da yaşayan genç kız Yulianna Yussef, 8 yaşına kadar lekelerine pek fazla dikkat etmedi.

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Ancak okul döneminde arkadaşlarının zalimce yorumları nedeniyle zor zamanlar yaşamaya başladı. 'Bütün gözler üzerimdeydi' diyen genç kız, arkadaşlarının hastalığını bulaşıcı sanmasından dolayı hiç arkadaşı olmadığını dalmaçyalı olarak damgalandığını ifade ediyor.

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Küçükkken doktorların fazla yaşamaz dediği Yussef, bugün 25 yaşında bedenini seven, güvenini kazanan bir genç kız.

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Yıllarca kendinden nefret eden, saklanan Yussef, zorbalığı yenmesinin tek çaresinin güvenini artırmak olduğunu vurgulayarak instagramın en sevilen kişilerinden biri olmasını şöyle anlatıyor: ''Küçüklüğümden beri zorbalığa ve kötü sözlere maruz kaldım. Doktorlar bile doğduğumda aileme öleceğimi söylemiş. Ama 25 yaşında gayet sağlıklı bir kadınım. Güvenimi kazandığımda kendime bir Instagram hesabı açtım. Ve fotoğraflarımı yayınlamaya başladım.

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'HER KADIN GÜZEL VE GÜÇLÜ YETER Kİ KENDİNİZE GÜVENİN'

Aslında amacım benim gibi olan kadınlarla tanışmak bir araya gelmekti. Öyle de oldu ancak diğer insanlardan bu kadar ilgi ve sevgi beklemiyordum. 100 bine yakın bir takipçim var. Ve her yeni güne inanılmaz bir güvenle başlıyorum. Önceden bana hiçbir erkeğin ilgi göstermeyeceğini düşünür üzülürdüm, şimdi tanışmak isteyenlerin mesajlarına yetişemiyorum. Her kadının güzel ve güçlü olduğuna inanıyorum. Sadece kendimize güven duymamız gerekiyor.''

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Anahtar Kelimeler:
Yulianna Yussef Melanositik nevüs

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