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Yıllarca ten rengi yüzünden zorbalığa uğradı şimdi fondöten markasının yüzü oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Koyu teni nedeniyle okul yaşamında 'sınıfın en karanlık çocuğu' lakabı takılan, normal hayatında da ırkçı tutumlarla mücadele eden 31 yaşındaki Joy Muhammed yıllar sonra bir kozmetik markasının tanıtım yüzü oldu. Fondöten markasının yüzü olan ve kaybettiği özgüvenini tekrar kazanan Muhammed şimdilerde 'güzellik çeşitliliği' konusunda kendisini gibi olan kişilere tavsiyelerde bulunuyor.

Yıllarca ten rengi yüzünden zorbalığa uğradı şimdi fondöten markasının yüzü oldu

Son zamanlarda markaların farklı boyutta, bedende ve cilt renginde modellerle çalıştıklarını sık sık duyuyoruz. 31 yaşındaki Joy Muhammed de bir marka tarafından tercih edilen ve tanıtım yüzü olarak tanıtılan bir kadın.

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Ancak Muhammed bu yaşına kadar evden gerekli olmadıkça çıkamayan güvenini yitirmiş bir kadındı. Ten rengi yüzünden okul hayatı boyunca yaşadığı zorbalıklar, yolda yürürken insanların ırkçı tavırları yüzünden hayatı çekilmez bir hal almıştı.

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Muhammed yaşadığı zorbalık dönemlerini şöyle anlatıyor: 'Onlar gibi cilt rengine sahip olmadığım için sınıf arkadaşlarım tarafımdan çeşitli hakaretlere maruz kalıyordum. Bana güneşte çok mu kaldın, Üstünde çamur mu var? diye soru soruyorlardı ve beni sınıfın en karanlık çocuğu diye çağırıyorlardı. Bu tacizlerden çok etkileniyordum ancak onlara hiçbir şey diyemiyordum.'

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Yıllar sonra bir kozmetik firmasının dikkatini çeken Joy şimdi markanın tanıtımlarında yer alıyor. Yaşadığı bu değişim sayesinde kendine olan güvenini tekrar kazanan Joy, kadınlara güven aşılamak için konuşmalar yapıyor. Joy, 'günümüzde artık güzellik kavramının değiştiğini düşünüyorum. Artık güzellik her şekil ve boyutta karşımıza geliyor. Artık tek tip insanlar yok biz de varız' diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Joy Muhammed güzellik

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