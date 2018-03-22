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Yıllardır 'çirkin bacak' diye alay edildi ama intikamı acı oldu

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 12:49 | Son Güncelleme

14 yıl boyunca zorbalığa maruz kaldıktan sonra kendini eleştirenlere meydan okuyan Haiti'li model Berlange Presilus, şimdi podyumların aranan mankenlerinden biri oldu.Berlange, nadir görülen bir hastalık olan 'Klippel-Trenaunay Sendromu' ile mücadele ediyor.

Yıllardır 'çirkin bacak' diye alay edildi ama intikamı acı oldu

Haiti'de doğan ancak şimdi Toronto'da yaşayan Berlange Presilus, ''nadir görülen bir vasküler bozuklukla yaşamak zorundayım. Okul yaşantım boyunca akranlarımın alaycı bakışlarına ve kötü sözlerine maruz kaldım. Yaz aylarında bile uzun pantolon giyerdim. Eğer bacağımı açık bırakırsam, 'hey bacağın ölmüş ya da bu gördüğüm en çirkin şey' gibi sözler duyuyordum.

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Bu bana kendimi kötü hissettiriyor ve üzüyordu. Neden ben diyordum. Ancak bu farklılığımla artık gurur duyuyorum. Kusurumu benim gibi farklılıları olan kişilere göstererek onlara güven ve cesaret vermek istiyorum'' diye konuşuyor.

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En büyük hayalinin modellik yapmak olduğunu söyleyen Berlange, kusurundan ötürü bunun bir hayal olduğunu ancak farklılıkları olan modelleri podyumlarda görmeye başlayınca kendisinin de bunu yapabileceğini düşünmüş.

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''Endüstri insanları mükemmeliyetin var olduğuna inandırmak istiyor ve eğer dergideki kıza benzemiyorsan o zaman güzel değilsin. Gerçek şu ki, hepimizin farklı bedenleri var. İnsanların sesimi duymasını ve hikayemi görmesini ve bunu fark etmesini istiyorum''' diye ekliyor Presilus.

KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMU NEDİR?

Bacaktaki yumuşak doku ve kemik büyümesi, varisler ve hemanjiom veya lenfanjiom varlığı ile tanımlanan, doğuştan gelen bir damar hastalığıdır. Cilt lekesidir ve cilt altı kılcal damarlarda genişleme yani kapiller malformasyon, nevus flammeus olarak isimlendirilir.

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Kahverengi, kırmızımsı, bordomsu renktedir ve porto şarabı rengi diye tabir edilir. Ciltteki bu leke damarların genişlemesinden oluşur ve zamanla rengi değişebilir. Bazen yaraya dönebilir, kanayabilir ve mikrop kapabilir.

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Varisler hastanın doğumunda olmayabilir, bunlar zamanla çocuk büyümeye başlayıp yürüdüğü zaman ortaya çıkabilir. Derin ve yüzeyel toplardamarların yani venlerin balonlaşmasına sık rastlanır ve muhtemelen damar duvarındaki zayıflığın sebebidir. Yüzeyel toplardamarlardaki bu sorunlar varis şeklinde kendini gösterirken, derin veya iç venlerde balonlaşma yani anevrizma, çift damar oluşumu, damarda gelişme geriliği veya iç toplardamarın yokluğu şeklinde olabilir.

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KLİPPEL SENDROMU NASIL TANINIR?

Bacak veya kollardaki damar genişlemesi için Ayakta Dopler ile Damar Haritalama yapılmalıdır. İç organ tutulumundan şüphelenilirse bigisayarlı tomografi ve EMAR yapılmalıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Basınçlı çoraplar veya elastik bandajlarla uygulanan bu tedavi kronik venöz yetmezlik, lenfödem, selülit ve kanamada uygulanır. Selülit atakları olan hastalarda antibiotik faydalı olabilir. Eğer hastada derin ven trombozu veya pulmoner emboli varsa bu hastalarda kan sulandırıcı tedavi kaçınılmazdır. Hastada toplardamar iltihabı yani tromboflebit varsa lantibiotik ve iltihap giderici ilaçlar verilir. Klippel sendromlu hastalarda doğum kontrol hapları, derin ven trombozu riskini artıracağından kullanılmamalıdır.

Kemik ameliyatları: Bacaklar arasında İki cm'nin altındaki uzunluk farkı diğer ayakkabını yükseltilmesi ile giderilebilir. Ancak uzunluk farkı iki cm'nin üzerinde ise ameliyat gereği vardır ve epifizyodez operasyonu uygulanır. Bu operasyon 10-14 yaşlarında kemiğin epifiz hattı kapanmadan yapılmalıdır. İleri derecede deformasyon ve enfeksiyon varlığında amputasyon zorunlu olur .

Damar ameliyatları: Bacağın veya kolun damarları haritalanır ve gerekli düzeltmeler yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
Berlange Presilus Klippel-Trenaunay Sendromu

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