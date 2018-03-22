Yıllardır 'çirkin bacak' diye alay edildi ama intikamı acı oldu

Haiti'de doğan ancak şimdi Toronto'da yaşayan Berlange Presilus, ''nadir görülen bir vasküler bozuklukla yaşamak zorundayım. Okul yaşantım boyunca akranlarımın alaycı bakışlarına ve kötü sözlerine maruz kaldım. Yaz aylarında bile uzun pantolon giyerdim. Eğer bacağımı açık bırakırsam, 'hey bacağın ölmüş ya da bu gördüğüm en çirkin şey' gibi sözler duyuyordum.

Bu bana kendimi kötü hissettiriyor ve üzüyordu. Neden ben diyordum. Ancak bu farklılığımla artık gurur duyuyorum. Kusurumu benim gibi farklılıları olan kişilere göstererek onlara güven ve cesaret vermek istiyorum'' diye konuşuyor.

En büyük hayalinin modellik yapmak olduğunu söyleyen Berlange, kusurundan ötürü bunun bir hayal olduğunu ancak farklılıkları olan modelleri podyumlarda görmeye başlayınca kendisinin de bunu yapabileceğini düşünmüş.

''Endüstri insanları mükemmeliyetin var olduğuna inandırmak istiyor ve eğer dergideki kıza benzemiyorsan o zaman güzel değilsin. Gerçek şu ki, hepimizin farklı bedenleri var. İnsanların sesimi duymasını ve hikayemi görmesini ve bunu fark etmesini istiyorum''' diye ekliyor Presilus.