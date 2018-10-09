Yıllardır duyuyoruz, bildiklerinizi unutun! Güzellik efsanelerini açıklıyoruz

Avustralya merkezli Priceline Pharmacy kozmetik firmasından güzellik danışmanı Alison, en yaygın güzellik yanlışlarını anlattı. İşte en yaygın efsaneler...

SICAK SU KULLANMAK GÖZENEKLERİ AÇAR

Gözeneklerin sıcak su buharı ile karşılaştıklarında gevşetilebileceği düşüncesi yeni bir şey değil, ancak uygulama faydadan çok zarar verebilir. ''Gözenekler açıp kapayabileceğiniz bir kapı gibi değil. Sıcaklığa ve sıcak suya karşı hassastırlar, cildinizi şişebilir'' diyor Alison. Gözeneklerin açılmasını sağlamanın en iyi yolu, yüzün üst katmanına ağırlık yapan yağları, kiri ve makyajı temizlemektir.

MAKYAJ AKNEYE NEDEN OLUR

Makyaj, cilt kusurlarını örtmenin en iyi yollarından biri olarak görülebilirken, aynı zamanda akneye katkıda bulunma faktörü olarak da ün kazanmıştır. Ancak, Alison'a göre, ''Makyajın akneye neden olduğunu gösteren hiçbir araştırma yoktur. Eğer makyajınızı düzgün ve kusursuz temizlemezseniz, o zaman sorunlarınız artabilir.''

PARFÜMÜ BİLEĞE SÜRTÜNCE DAHA İYİ SONUÇ ALIRSINIZ

Parfümü bileğe püskürtmek, kokuyu en üst seviyeye çıkarmanın en iyi yoludur, ancak bilekleri birbirine sürtmek parfümü buharlaştırarak etkisiz hale getirir. 'Parfümünüzden en iyi sonucu almak için saçlarınıza ve bileğinize uygulayın ve kendi kendine kurumasına izin verin' diyor Alison.