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Yıllardır duyuyoruz, bildiklerinizi unutun! Güzellik efsanelerini açıklıyoruz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Güzellik kurallarının basit ve kesin olduğunu duysakta gerçek şu ki, çevremiz gerçek olmayan ve değişik güzellik efsaneleri ile dolu. Yani aslında sosyal medyada gördüğünüz ya da büyük ninelerinizden dinlediğiniz güzellik sırları aslında koca bir şehir efsanesi olabilir.

Yıllardır duyuyoruz, bildiklerinizi unutun! Güzellik efsanelerini açıklıyoruz

Avustralya merkezli Priceline Pharmacy kozmetik firmasından güzellik danışmanı Alison, en yaygın güzellik yanlışlarını anlattı. İşte en yaygın efsaneler...

SICAK SU KULLANMAK GÖZENEKLERİ AÇAR

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Gözeneklerin sıcak su buharı ile karşılaştıklarında gevşetilebileceği düşüncesi yeni bir şey değil, ancak uygulama faydadan çok zarar verebilir. ''Gözenekler açıp kapayabileceğiniz bir kapı gibi değil. Sıcaklığa ve sıcak suya karşı hassastırlar, cildinizi şişebilir'' diyor Alison. Gözeneklerin açılmasını sağlamanın en iyi yolu, yüzün üst katmanına ağırlık yapan yağları, kiri ve makyajı temizlemektir.

MAKYAJ AKNEYE NEDEN OLUR

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Makyaj, cilt kusurlarını örtmenin en iyi yollarından biri olarak görülebilirken, aynı zamanda akneye katkıda bulunma faktörü olarak da ün kazanmıştır. Ancak, Alison'a göre, ''Makyajın akneye neden olduğunu gösteren hiçbir araştırma yoktur. Eğer makyajınızı düzgün ve kusursuz temizlemezseniz, o zaman sorunlarınız artabilir.''

PARFÜMÜ BİLEĞE SÜRTÜNCE DAHA İYİ SONUÇ ALIRSINIZ

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Parfümü bileğe püskürtmek, kokuyu en üst seviyeye çıkarmanın en iyi yoludur, ancak bilekleri birbirine sürtmek parfümü buharlaştırarak etkisiz hale getirir. 'Parfümünüzden en iyi sonucu almak için saçlarınıza ve bileğinize uygulayın ve kendi kendine kurumasına izin verin' diyor Alison.

SAÇLARI TIRAŞ ETMEK DAHA HIZLI BÜYÜME SAĞLAR

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Saçları kazımak geçici olarak koyu ve kalın bir görünüm verebilir ancak bu görünüş aldatıcıdır. Çünkü kesilen sakal, kesilmeyen sakallar gibi giderek incelmez ve dipleri göreceli olarak kalındır. Bu da, daha yoğun bir sakal çıkıyormuş izlenimi verir; ancak gerçekte herhangi bir gürlüğe rastlanmaz. Benzer şekilde, traş edildikten sonra çıkan sakalın daha koyu renkte görülme sebebi, henüz güneş ışığına maruz kalmamış olmasıdır. Son olarak, sakalların kesildikten sonra ele daha sert geliyor olması, tıraş bıçağının kılı açılı bir şekilde keserek sivri uçlar bırakıyor olmasıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, kılları kesmenin, onların fizyolojisine herhangi bir etkide bulunmadığı görülebilir. Saçların uzama hızı ve sıklık miktarı, kılların kendisi tarafından değil, kıl köklerinde bulunan foliküller tarafından belirlenir. Bu foliküllere de ne yapmaları gerektiğini bildiren unsur genetik materyaldir. Dolayısıyla vücudunuzdaki tüm kılların ortalama uzama hızı ve gürlüğü, sizi oluşturacak sperm ve yumurta birleştiği anda belirlenmiştir.

YAĞLI CİLTLERE NEMLENDİRİCİ GEREKMEZ

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Yanlış, yağlı ciltlerin de nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Ama yağ bazlı nemlendirici ile değil su bazlı nemlendirici tercih edilmelidir. Cildin sağlıklı bir görünüme kavuşması için nemlendirmek şarttır.

BEYAZ SAÇ TELİNİ KOPARINCA YERİNE DAHA FAZLA ÇIKAR

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Yanlış, her saç telinin kendine ait bir kökü olduğu için kopardığınız beyaz saç diğer saçlara etki etmez. Ama saç folikülünde beyazlama başladıysa kopardığınız saç tekrar uzadığında beyaz renk olacaktır.

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