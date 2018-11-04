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Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Samsung'un yıllardır gündemde olan ekranı bükülebilen telefonu Samsung Galaxy X sonunda geliyor...

Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!

Samsung, @SamsungMobile twitter hesabı üzerinden kısa bir video paylaştı. Bu videosunu "Bugün ve gelecek arasındaki kavşak" şeklinde tanıttığı Samsung Developer Conference'i adres göstererek paylaşan Samsung, videoda Galaxy X'i andıran bir ikon da kullanmış. Görünen o ki Samsung Developer Conference, 7 – 8 Kasım 2018 tarihinde San Francisco'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Tamamen katlanabilir bir tasarıma sahip olacağı yönünde önemli patentler ve haberlerle ünlenen Galaxy X, eski nesil kapaklı telefonları andıracak belki ancak "kıvrılabilir" ekranıyla fark yaratacak. Açıkçası telefonu heyecanla bekliyoruz, ancak Galaxy X'in bir hayli de pahalı olması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy X, 1800 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy X katlanabilen telefon teknoloji

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