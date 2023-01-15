HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılıyor! Doğal ağrı kesicinin faydaları saymakla bitmiyor

Yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılıyor! Doğal ağrı kesicinin faydaları saymakla bitmiyor

15.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta yediğimiz gıdaların dışında kalan bazı yiyecekler oldukça ilgi çekici ve faydalı olabiliyor. Guarana bitkisinin faydaları da duyanların dudağını uçuklatıyor. Ancak bazı durumlarda çok riskli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Guarananın faydaları ve zararları hiç bilinmiyor.

Yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılıyor! Doğal ağrı kesicinin faydaları saymakla bitmiyor

Guarana bitkisi Brezilya'ya özgü bir bitkidir. Yetiştiği bölgelerde yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan ve doğal ilaç olarak görülen guarana bitkisinin görünümü ilgi çekiyor. Göze benzeyen guarana meyvesinin tadı biraz acı ve sert. Meyvenin çekirdekleri genellikle toz haline getirilerek kullanılıyor. Toz halindeki çekirdek, içeceklere karıştırılarak ya da kahve gibi suda çözülerek tüketiliyor. Guarana meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.

GUARANA FAYDALARI

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Guarana, içerisindeki kanser karşıtı bileşenler (kateşin, epikateşin, prosiyanidinler) ve vitaminler (A2, B1, B2, B3, B4 ve C) sayesinde kanseri önleme ve kanserle mücadelede önemli bir destek sağlıyor. Yapılan araştırmalar meyvenin göğüs ve kolon kanserini zayıflattığını gösteriyor. Bununla birlikte kanser oluşumunu önlediği, tümörlü hücreleri azalttığı ve karaciğer tümörü riskini azalttığı gözleniyor.

Yeni Proje - 2023-01-15T145855.466

ENERJİ VERİYOR VE ODAKLANMAYI ARTTIRIYOR

Guarana, kahveden 4-6 kat daha fazla kafein içeriyor. Ayrıca içerisindeki bileşenler nedeniyle enerji içeceklerinde de kullanılıyor. Guaranada yer alan kafein ve diğer bileşenler merkezi sinir sisteminin uyarılmasını sağlıyor. Bu da beyin performansının ve fiziksel performansın artmasına imkan tanıyor. Daha iyi odaklanmanıza yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar guarana tüketen insanların diğerlerine göre daha az yorgun hissettiğini gösteriyor. Başka bir araştırmanın sonucu ise guarana tüketiminin hafızayı, bilişsel performansı ve ruhsal durumu olumlu etkilediğini gözler önüne seriyor.

Yeni Proje - 2023-01-15T145911.590

DAHA KOLAY ZAYIFLAMAYI SAĞLIYOR

Guarana metabolizma hızının artmasını sağlıyor. Bu sayede kilonun dengelenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Sindirime yardımcı oluyor. Obezite, hipertansiyon ve metabolik düzensizliklere iyi geliyor. Yapılan araştırmalar bu meyveyi içeren besinlerin kilo vermede etkili olduğu gösteriyor. Bununla birlikte hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, guarana meyvesinin yağ oluşumunu gerçekleştiren genleri bastırdığına ve karşıt geni aktifleştirdiğine dair ortaya önemli bulgular koyuyor.

Yeni Proje - 2023-01-15T145919.517

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Guarananın içerisindeki antioksidanlar kan akışının düzenlenmesine yardımcı oluyor ve kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Kötü kolesterolün neden olduğu etkinlikleri azaltıyor ve damarlarda plak birikimine engel oluyor. Yapılan araştırmalar meyvenin; damar sertleşmesini önlediğini, yağ ve antioksidan birikimini ve oluşumunu engellediğini gösteriyor.

Yeni Proje - 2023-01-15T145927.673

İSHALE İYİ GELİYOR

Guarana, yapısındaki antioksidanlardan biri olan tanninler sayesinde ishale iyi geliyor. Tanninler bağırsağın iç bölümüne yapışarak orada bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka su emilimini azaltarak ishale iyi geliyor. Kafein ise bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden guarananın kabızlıkla mücadelede de etkili olduğunu söylemek mümkün.

GENÇLİK ETKİSİ TAŞIYOR

Guarana kozmetik sanayisinde yaygın olarak tercih ediliyor. Birçok şampuanın, losyonun, kremin ve sabunun içeriğinde tercih ediliyor. İçerisindeki bileşenler, selüliti ve yaşa bağlı cilt hasarlarını onarıyor. Bu meyve, kolajen seviyesini arttırıyor; kırışıklıklara, sarkmalara ve göz altı problemlerine iyi geliyor.

Yeni Proje - 2023-01-15T145941.071

AĞRI KESİCİ ETKİSİ BULUNUYOR

Guarana yüzyıllardır ağrı kesici özelliğiyle de biliniyor. Bu sebeple bazı ağrı kesici ilaçların içeriğinde de yer alıyor. Ancak ağrı kesici özelliği, besinin etkisi geçtikten sonra bitiyor. Meyve aynı zamanda adet ağrılarına ve yaralanma kaynaklı ağrılara da iyi geliyor.

GUARANANIN YAN ETKİLERİ

  • Kalp çarpıntısı
  • Uykusuzluk
  • Baş ağrısı
  • Titreme
  • Anksiyete
  • Huzursuzluk
  • Mide bulantısı
  • Aşırı yorgunluk
  • Dehidrasyon
  • Kafein bağımlılığı
  • Göz tansiyonu
  • Sinir sistemi sorunları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları görülüyorDikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları görülüyor
'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını
Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!Skandal görüntüler sonrası İsveç'ten "tehlike" mesajı!
Anahtar Kelimeler:
ishal kanser Brezilya yan etki ağrı kesici faydaları guarana

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları görülüyor

Dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları görülüyor

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.