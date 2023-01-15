Yıllardır şifa kaynağı olarak kullanılıyor! Doğal ağrı kesicinin faydaları saymakla bitmiyor

Guarana bitkisi Brezilya'ya özgü bir bitkidir. Yetiştiği bölgelerde yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan ve doğal ilaç olarak görülen guarana bitkisinin görünümü ilgi çekiyor. Göze benzeyen guarana meyvesinin tadı biraz acı ve sert. Meyvenin çekirdekleri genellikle toz haline getirilerek kullanılıyor. Toz halindeki çekirdek, içeceklere karıştırılarak ya da kahve gibi suda çözülerek tüketiliyor. Guarana meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor.

GUARANA FAYDALARI

KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Guarana, içerisindeki kanser karşıtı bileşenler (kateşin, epikateşin, prosiyanidinler) ve vitaminler (A2, B1, B2, B3, B4 ve C) sayesinde kanseri önleme ve kanserle mücadelede önemli bir destek sağlıyor. Yapılan araştırmalar meyvenin göğüs ve kolon kanserini zayıflattığını gösteriyor. Bununla birlikte kanser oluşumunu önlediği, tümörlü hücreleri azalttığı ve karaciğer tümörü riskini azalttığı gözleniyor.

ENERJİ VERİYOR VE ODAKLANMAYI ARTTIRIYOR

Guarana, kahveden 4-6 kat daha fazla kafein içeriyor. Ayrıca içerisindeki bileşenler nedeniyle enerji içeceklerinde de kullanılıyor. Guaranada yer alan kafein ve diğer bileşenler merkezi sinir sisteminin uyarılmasını sağlıyor. Bu da beyin performansının ve fiziksel performansın artmasına imkan tanıyor. Daha iyi odaklanmanıza yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar guarana tüketen insanların diğerlerine göre daha az yorgun hissettiğini gösteriyor. Başka bir araştırmanın sonucu ise guarana tüketiminin hafızayı, bilişsel performansı ve ruhsal durumu olumlu etkilediğini gözler önüne seriyor.

DAHA KOLAY ZAYIFLAMAYI SAĞLIYOR

Guarana metabolizma hızının artmasını sağlıyor. Bu sayede kilonun dengelenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Sindirime yardımcı oluyor. Obezite, hipertansiyon ve metabolik düzensizliklere iyi geliyor. Yapılan araştırmalar bu meyveyi içeren besinlerin kilo vermede etkili olduğu gösteriyor. Bununla birlikte hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, guarana meyvesinin yağ oluşumunu gerçekleştiren genleri bastırdığına ve karşıt geni aktifleştirdiğine dair ortaya önemli bulgular koyuyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Guarananın içerisindeki antioksidanlar kan akışının düzenlenmesine yardımcı oluyor ve kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Kötü kolesterolün neden olduğu etkinlikleri azaltıyor ve damarlarda plak birikimine engel oluyor. Yapılan araştırmalar meyvenin; damar sertleşmesini önlediğini, yağ ve antioksidan birikimini ve oluşumunu engellediğini gösteriyor.

İSHALE İYİ GELİYOR

Guarana, yapısındaki antioksidanlardan biri olan tanninler sayesinde ishale iyi geliyor. Tanninler bağırsağın iç bölümüne yapışarak orada bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka su emilimini azaltarak ishale iyi geliyor. Kafein ise bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden guarananın kabızlıkla mücadelede de etkili olduğunu söylemek mümkün.

GENÇLİK ETKİSİ TAŞIYOR

Guarana kozmetik sanayisinde yaygın olarak tercih ediliyor. Birçok şampuanın, losyonun, kremin ve sabunun içeriğinde tercih ediliyor. İçerisindeki bileşenler, selüliti ve yaşa bağlı cilt hasarlarını onarıyor. Bu meyve, kolajen seviyesini arttırıyor; kırışıklıklara, sarkmalara ve göz altı problemlerine iyi geliyor.

AĞRI KESİCİ ETKİSİ BULUNUYOR

Guarana yüzyıllardır ağrı kesici özelliğiyle de biliniyor. Bu sebeple bazı ağrı kesici ilaçların içeriğinde de yer alıyor. Ancak ağrı kesici özelliği, besinin etkisi geçtikten sonra bitiyor. Meyve aynı zamanda adet ağrılarına ve yaralanma kaynaklı ağrılara da iyi geliyor.

GUARANANIN YAN ETKİLERİ

Kalp çarpıntısı

Uykusuzluk

Baş ağrısı

Titreme

Anksiyete

Huzursuzluk

Mide bulantısı

Aşırı yorgunluk

Dehidrasyon

Kafein bağımlılığı

Göz tansiyonu

Sinir sistemi sorunları



