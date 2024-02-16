Yıllardır yanlış biliniyormuş! Şampuan kullanırken yapılan 3 hata

Saçlarımızı şampuanlamak konusunda yaptığımız bazı hataları fark etmek, saçlarımızın sağlığını ve görünümünü önemli ölçüde etkiler. İster duş alırken olsun ister sadece saçlarınızı yıkarken olsun şampuan kullanırken en sık yapılan 3 hataya dikkat etmenizde fayda var.

ŞAMPUAN KULLANIRKEN YAPILAN 3 HATA



1) Şampuan kullanmadan önce uzun saçların tamamen ıslanması için en az 1-2 dakika suyun altında beklemesi gerekir.



2) Saç derisi şampuan ile 3 dakika boyunca parmak uçlarıyla masaj yapılarak yıkanmalıdır. Avuç içleriyle değil!

Ve her seferinde kafanın başka bir bölgesine şampuan uygulanmalıdır, hep aynı yerden başlamayın.

3) Şampuan bilinenin aksine çok az miktarda kullanılmalıdır. Bir TL madeni paradan biraz fazlası uzun saçlar için bile yeterlidir.