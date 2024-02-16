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    4. Yıllardır yanlış biliniyormuş! Şampuan kullanırken yapılan 3 hata

    Yıllardır yanlış biliniyormuş! Şampuan kullanırken yapılan 3 hata

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.02.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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    Şampuan kullanma alışkanlığımızda yapabileceğimiz bazı hatalar olduğunu bilmek sizi şaşırtabilir. Saçlarımızı yıkamak için kullandığımız şampuan, sadece temizlik için değil, aynı zamanda saç sağlığımızı korumak için de önemli bir rol oynar. Ancak, yapılan bazı yaygın hatalar, saçlarımızın istediğimiz gibi sağlıklı ve güzel olmasını engelleyebilir. Şampuan kullanırken yapılan üç yaygın hatayı haberimizde derledik.

    Saçlarımızı şampuanlamak konusunda yaptığımız bazı hataları fark etmek, saçlarımızın sağlığını ve görünümünü önemli ölçüde etkiler. İster duş alırken olsun ister sadece saçlarınızı yıkarken olsun şampuan kullanırken en sık yapılan 3 hataya dikkat etmenizde fayda var.

    ŞAMPUAN KULLANIRKEN YAPILAN 3 HATA

    saç şampuan2
    1) Şampuan kullanmadan önce uzun saçların tamamen ıslanması için en az 1-2 dakika suyun altında beklemesi gerekir.

    saç şampuan3
    2) Saç derisi şampuan ile 3 dakika boyunca parmak uçlarıyla masaj yapılarak yıkanmalıdır. Avuç içleriyle değil!

    Ve her seferinde kafanın başka bir bölgesine şampuan uygulanmalıdır, hep aynı yerden başlamayın.

    şampuan

    3) Şampuan bilinenin aksine çok az miktarda kullanılmalıdır. Bir TL madeni paradan biraz fazlası uzun saçlar için bile yeterlidir.

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    şampuan saç
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