Yılların yorgan ustaları, fabrikasyon ürünlere yenik düştü

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Edremit Korfezi'nde 40 yıllık yorgancı Mustafa Karagül (53), artık sadece eskiyen, yıpranan yorganları yenilediklerini söyledi. Karagül, "Elinde eski yün bulunan ve kıymetini bilen vatandaşlar tamirat ve yenileme için bize geliyor. Yeni yorgan satışımız ise çok azaldı" dedi.

Edremit Körfezi'nde el yapımı yorgan ustaları, vatandaşların günümüzde fabrikasyon ürünlere yönelmesinin ardından yeni yorgan üretiminden çok tamir işine yönelmeye başladı. 15 yıl öncesine kadar sayıları 100'e yakın olan Körfezdeki yorgan ustası sayısı ise 5'e kadar düştü. Çeyizlerin vazgeçilmezi ve en önemli parçaları arasında yer alan, yatak odalarının el işlemeli yorganları yerini fabrikasyon ürünlere bıraktı. Yorgan evlerinde, yeni yün yorgan üretimi neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Elinde eski yün bulunan nadir sayıda vatandaş ise yorgan evlerine geliyor.

'YORGAN TAMİRCİSİ OLDUK'

Müşterilerin genellikle parçalanan yorganların kılıflarını değiştirmek ve tamiratı için geldiğini belirten yorgancı Mustafa Karagül, birkaç yıl içinde tamamen işletmelerin kapanabileceğini söyledi. Birçok el sanatının teknolojik gelişmelerden etkilendiğini ancak bunların başında yorgancılığını geldiğini belirten Mustafa Karagül, Körfezde bulunan 100 kadar yorgan ustasından 5 kişi kaldığını belirtti. Karagül, "Artık sadece eskiyen, yıpranan yorganları yeniliyoruz. Elinde eski yün bulunan ve kıymetini bilen vatandaşlar tamirat ve yenileme için bize geliyor. Yeni yorgan satışımız ise çok azaldı. Yorgan ustalığından, yorgan tamircisi olduk, diyebilirim” dedi.

'ÇEYİZİN ÖNEMLİ KALEMLERİNDEN'

Evlenecek çiftlerin ve ailelerinin yorgana büyük önem verdiğini söyleyen Mustafa Karagül, köylerde ve kırsallarda ise yorganın evin büyük kadınları tarafından dikildiğini anlattı. Şehir ve kasabalarda da yorgan evlerinin açılarak bu görevi üstlendiğini ifade eden Karagül, kendisinin de 13 yaşında, bir yorgan evinde mesleğe başladığını, son 15 yıldan bu yana yorgancılığın tamamen yok olmaya başladığını kaydederek, şunları söyledi: “Her eve, her çeyize yorgan giriyordu. Geçerli bir meslekti. Zamanla fabrikasyon ürünler tüketici tarafından daha fazla tercih edilmeye başladı. Boncuk silikon, yastık ve yorganın içine girmeye başladı. Sağlıksız olduğunu düşünüyorum ama malzeme fiyatını yarı yarıya düşürdü."

FABRİKASYON ÜRÜNLER EL İŞİ MOTİFLERİ YOK ETTİ

Eskiden sipariş üzerine yorgan hazırladıklarını hatırlatan Karagül, baklava, kelebek, karanfil, yonca gibi çeşitler arasından müşterilerin seçtiği motifleri yorgana işlediklerini söyledi. Saten ve kadife yüzeye modellerin işlendiği yorganların daha çok özel günlerde ve misafir için kullanıldığını belirten Karagül, fabrikasyon ürünlerin fiyat avantajı sağlaması nedeniyle motif kültürünün de yok olduğuna dikkat çekerek, "El emeği işçiliğini düşürmek için düz üretimler yapmaya başladık. Yorgan kültürünü yaşatmaya çalışan nadir aileler kaldı. Fiyatının ucuz olması nedeniyle silikon yorganlar tercih ediliyor. Ben hayatımda hiç kullanmadım, kullanılmasını da tavsiye etmiyorum” diye konuştu.

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