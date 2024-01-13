Yıllık 300 'sevgilisi' olduğunu söyleyen Annie Knight'in sözleri sosyal medyada gündem yarattı... "Ailem beni destekliyor"

'Avustralya'nın cinsel açıdan en aktif kadını' olarak tanımlanan Annie Knight, 86 bini aşkın takipçili sosyal medya hesabından bir soru-cevap yaptı. Geçtiğimiz aylarda 1 yılda 300 sevgilisi olduğunu söyleyerek gündeme gelen fenomen isim sosyal medya kariyerine başladıktan sonra hayatında değişen durumlara dair yöneltilen bir soruyu cevapladı.

Fenomen isim ailesinin kariyerine ve kendisine sonuna kadar destek verdiğini söylerken "Tüm ailem bana ve kariyerime süper destek veriyor, kaybettiğim tek şey birkaç arkadaşımdı. Hayatımda başka hiç kimsenin bununla bir sorunu olmadı." ifadelerini kullandı.







