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Yıllık geliri 25 bin dolardan az olan aileden vergi alınmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Ürdün hükümeti yıllık geliri 18 bin dinardan (25 bin dolar) az olan bir aileden vergiden muaf tutulması kararını aldı. Yıllık geliri 13 bin doların altında olan bireylerden de vergi alınmayacak.

Yıllık geliri 25 bin dolardan az olan aileden vergi alınmayacak

Ürdün hükümeti, on gün süren istişarelerin ardından değiştirilen vergi yasa tasarısını onayladı. Ürdün hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu anayasanın şart ve hükümleri uyarınca değiştirilen vergi yasa tasarısını onayladı.” ifadelerine yer verildi.

BANKALARIN VERGİSİ ARTIRILDI

Hükümetin taslakta yaptığı değişikliklere göre, bankaların vergisinin yüzde 35’ten yüzde 37’ye çıkarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Taslaktaki en önemli değişiklerden biri de geliri 18 bin dinardan (yaklaşık 25 bin dolar) az olan bir ailenin vergiden muaf tutulması. Bunun yanı sıra geliri yılda 9 bin dinardan (yaklaşık 13 bin dolar) fazla olan bireyler de vergiye tabi olacak.” Taslağın değişmeden önceki hali, geliri yıllık 17 bin dinar (yaklaşık 24 bin dolar) olan aileden vergi alınmasını öngörüyordu.

Öte yandan Kral Abdullah da değişiklik yapılan taslağın, parlamentoda tartışılması yönünde kararname yayımladı. Hükümet tarafından onaylanan yasa tasarısı Kral’ın da talimatıyla ikinci aşama olarak tartışılmak üzere parlamentoya sunuluyor. Son olarak tekrar Kral’ın onayına sunulan yasa tasarısı daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanıyor ve 30 gün içinde uygulamaya konuluyor.

HÜKÜMET İLE PARLAMENTO KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ürdün’de Ömer er-Rezzaz hükümetinin yeniden tartışmaya açtığı “gelir vergisi yasa tasarısı” hükümet ile parlamentoyu karşı karşıya getirmişti. Başbakan Yardımcısı Recai el-Maşer de katıldığı bir televizyon programında, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) gelir vergisi yasa tasarısının şu anki haliyle kabul edilmesi için hükümetten parlamento onayı istediğini söylemişti.

Maşer’in sözleri Temsilciler Meclisi Başkanı Atıf et-Taravne’nin tepkisini çekmiş, Taravne yaptığı yazılı açıklamada, “Parlamento, IMF’den talimat ve emir almaz; vergi yasa tasarısında yapılacak değişikliklerde sadece ulusal çıkarları dikkate alır.” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’de bir asgari ücretlinin yıllık geliri 19 bin 272 TL. Bu miktar dolar cinsinden 3.159 dolar yapıyor. Bekar bir asgari ücretlinin aylık brüt ücreti 2029 TL. Eline geçen net miktar ise 1606 TL.

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Ürdün yıllık gelir vergi hükümet parlamento Ömer er-Rezzaz

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