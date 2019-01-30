Yıllık ortalama 17,8 litre süt tüketiyoruz

Ülkelerin yıllık ortalama süt tüketim miktarları belli olurken, İrlanda’nın yıllık 125 litre süt tüketimi ile zirveyi elinde bulundurduğu görüldü. Türkiye ise yılda ortalama 17,8 litre süt tüketimiyle listenin sonlarında yer aldı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, hangi ülkenin ne kadar süt tükettiğine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in The International Dairy Federation’ın (IDF) son verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en çok süt tüketiminin 125 litre ile İrlanda’da olduğu görüldü. Araştırma kişi başına düşen yıllık süt tüketimi baz alınarak hazırlanırken, İrlanda’yı 120 litre ile Finlandiya’nın, 92,6 litre ile de Birleşik Krallık’ın takip ettiği saptandı. Türkiye ise bu listenin sonlarında yer alırken, yıllık ortalama süt tüketiminin sadece 17,8 litre olduğu dikkat çekti.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son bir yıl içerisinde, süt ve süt tüketimiyle alakalı 85 bin 329 haberin yazılı basında yansıma bulduğu görüldü. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, en dikkat çeken ve en çok konuşulan başlığın ’okul sütü programı’ olduğu görüldü.

