Yılmaz Özdil’den dikkat çeken sözler: ‘Akşener masayı dağıttı demek ahlaksızlıktır!’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı adaylık anlaşmazlığından sonra yaptığı çağrı siyaset kulislerinde ortalığı karıştırdı. Akşener’in açıklamaları sonrasında haber kanallarında da gün boyunca bu konu tartışılırken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Özdil, Akşener'in masayı dağıttığı yorumlarını yapan CHP'ye yakın gazetecileri, ahlaksızlıkla suçladı.

Yılmaz Özdil canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Tekrar söylüyorum. Kamuoyu araştırma şirketlerine şuna buna değil. Çıkın sokağa sorun kardeşim gençler kimi söylüyorsa aday o ve yüzde 60 oyla da bu ülkede seçimi kazanacak olan o isim. Bugün bu terminolojiyi tekrar düzeltmek lazım. Gazeteci ahlakı ile… Yani ben bir CHP’li gazeteci olarak bunu söylüyorum. Meral Akşener masayı dağıttı demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener buraya masadan aslında ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi. Bunu da hiçbir parti kabul etmez”

