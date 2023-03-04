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Yılmaz Özdil’den dikkat çeken sözler: ‘Akşener masayı dağıttı demek ahlaksızlıktır!’

04.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener’in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na yaptığı çağrı sonrasında İYİ Parti liderinin ‘masayı dağıttığı’ yönünde yorumlar yapılmıştı. Akşener hakkındaki bu yorumlar için gazeteci Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Özdil, bu tarz yorum yapan gazetecileri ahlaksızlıkla suçlayarak ‘Akşener buraya masadan aslında ittirildi’ dedi.

Yılmaz Özdil’den dikkat çeken sözler: ‘Akşener masayı dağıttı demek ahlaksızlıktır!’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı adaylık anlaşmazlığından sonra yaptığı çağrı siyaset kulislerinde ortalığı karıştırdı. Akşener’in açıklamaları sonrasında haber kanallarında da gün boyunca bu konu tartışılırken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Özdil, Akşener'in masayı dağıttığı yorumlarını yapan CHP'ye yakın gazetecileri, ahlaksızlıkla suçladı.

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Yılmaz Özdil canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Tekrar söylüyorum. Kamuoyu araştırma şirketlerine şuna buna değil. Çıkın sokağa sorun kardeşim gençler kimi söylüyorsa aday o ve yüzde 60 oyla da bu ülkede seçimi kazanacak olan o isim. Bugün bu terminolojiyi tekrar düzeltmek lazım. Gazeteci ahlakı ile… Yani ben bir CHP’li gazeteci olarak bunu söylüyorum. Meral Akşener masayı dağıttı demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener buraya masadan aslında ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi. Bunu da hiçbir parti kabul etmez”

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